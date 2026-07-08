El Gobierno de Mendoza abrirá concursos para cubrir 20 cargos en el Estado: quiénes podrán postularse

La Provincia oficializó la creación de nuevas vacantes en el Registro Civil de Mendoza. Los puestos serán cubiertos mediante concurso público, con un proceso de antecedentes y oposición previsto por la legislación vigente.

El Gobierno de Mendoza anunció la creación de 20 nuevos cargos en la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas. Según informaron en el Boletín Oficial, la medida busca reforzar el funcionamiento de las oficinas registrales en toda la provincia. Las vacantes serán cubiertas a través de un concurso público, de acuerdo con el mecanismo establecido por la normativa provincial.

La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 698, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y cuenta con las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Qué cargos creará el Gobierno de Mendoza

Según establece el decreto, la Provincia incorporará 20 cargos de la categoría “Administrativo Técnico” dentro de la estructura del Registro Civil de Mendoza.

La ampliación de la planta permanente responde a un pedido realizado por las autoridades del organismo, quienes plantearon la necesidad de fortalecer el funcionamiento administrativo y mejorar la capacidad operativa de las oficinas durante el ejercicio 2026.

La incorporación del nuevo personal permitirá optimizar la atención al público y acompañar el crecimiento de las tareas que realiza el organismo en distintos puntos de la provincia.

Los puestos se cubrirán mediante concurso público

El decreto establece que las vacantes deberán cubrirse mediante un concurso de antecedentes y oposición, tal como lo prevé la Ley Provincial N.º 9015, que regula los mecanismos de ingreso a la administración pública provincial.

De esta manera, quienes aspiren a ocupar alguno de los cargos deberán participar del proceso de selección que será convocado en una etapa posterior por las autoridades competentes.

La normativa también fija la partida presupuestaria destinada a financiar la incorporación de los nuevos agentes.

Para cubrir los 20 cargos administrativos, el Gobierno de Mendoza asignó un presupuesto de $191.183.547,95, correspondiente a la categoría presupuestaria de Administrativo Técnico.

Cuándo se abrirán las inscripciones

Si bien el decreto ya autoriza la creación de los cargos, todavía no fueron publicadas las fechas de inscripción ni las bases del concurso.

Una vez que se complete la adecuación administrativa correspondiente, el Gobierno de Mendoza deberá convocar formalmente al proceso de selección, donde se detallarán los requisitos, la documentación necesaria y el cronograma para participar.

Hasta entonces, los interesados deberán esperar la publicación oficial de la convocatoria en los canales habilitados por la Provincia.