No habrá colectivos durante la noche del sábado en Mendoza por la Selección Argentina: a qué hora sale el último recorrido

El Gobierno de Mendoza confirmó un operativo especial para el transporte público durante el partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Los colectivos dejarán de circular antes del encuentro y retomarán el servicio recién el domingo.

Quienes tengan previsto utilizar el transporte público este sábado 11 de julio por la noche deberán reorganizar sus traslados. El Gobierno de Mendoza anunció que los colectivos del Gran Mendoza funcionarán con un cronograma especial debido al partido que disputará la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Según informaron, la medida busca garantizar un operativo de seguridad durante el encuentro y ante los posibles festejos posteriores, por lo que el servicio será interrumpido durante gran parte de la noche.

¿A qué hora sale el último colectivo este sábado 11 de julio en Mendoza?

Según informó oficialmente el Ejecutivo provincial, los últimos recorridos de colectivos partirán desde los controles de línea a las 21.30 del sábado 11 de julio.

Esto significa que, una vez que esas unidades inicien su recorrido habitual, no habrá nuevas salidas de ninguna de las líneas del sistema metropolitano durante el resto de la noche. Por ese motivo, las autoridades recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus viajes para evitar inconvenientes.

Los colectivos y el servicio de transporte público recién comenzará a funcionar nuevamente con los primeros recorridos del día domingo.

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Cómo funcionará el transporte público durante el partido de la Selección Argentina

El esquema especial alcanzará a todo el sistema de colectivos del área metropolitana del Gran Mendoza.

El cronograma previsto establece:

Los últimos servicios saldrán desde los controles de línea a las 21.30 .

saldrán desde los controles de línea a las . Después de ese horario no habrá nuevas partidas .

. El servicio permanecerá suspendido durante la noche del sábado.

Los colectivos volverán a circular con normalidad desde los primeros recorridos programados para el domingo 12 de julio.

Desde el Gobierno de Mendoza explicaron que la medida responde a un operativo preventivo de seguridad similar al implementado durante el Mundial de Qatar 2022, cuando también se modificó el funcionamiento del transporte durante los partidos decisivos de la Selección.

El objetivo es facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad y prevenir inconvenientes en caso de que se registren concentraciones masivas o festejos tras el encuentro.

Dónde consultar los horarios de los colectivos

Las autoridades provinciales recomendaron verificar previamente los horarios de cada línea a través de la aplicación Mendotran Cuándo Subo, que permite consultar en tiempo real la frecuencia y el recorrido de los colectivos.