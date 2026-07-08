Una mendocina se enamoró durante los festejos del Mundial y ahora lo busca en las redes sociales

Una chica mendocina protagonizó una verdadera historia de película. En medio de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto pasó por la puerta de un gimnasio y se enamoró a primera vista. Ahora ella lo busca con un tweet que se volvió viral.

El pase a cuartos de Final se convirtió en la alegría de muchos argentinos, no solo porque la Selección Argentina volvió ganar un partido y sigue en la carrera mundialista, sino que algunas personas se llevaron alguna que otra sorpresa en los festejos. Así le sucedió a una mendocina que se chocó con su “alma gemela” en medio de la calle y ahora lo busca a través de las redes sociales con la esperanza de reencontrase con el protagonista de ese momento.

El flechazo ocurrió en pleno festejo por Argentina

Todo sucedió durante la noche del martes, cuando miles de mendocinos salieron a celebrar la agónica victoria de la Selección Argentina sobre Egipto. Mientras recorrían el centro de la Ciudad, una joven y su amiga pasaron frente a un gimnasio ubicado sobre la avenida San Martín y quedaron sorprendidas al ver a un joven entrenando con la camiseta de la Albiceleste.

Según contó la autora de la publicación, hubo un intercambio de miradas y gestos que fue suficiente para despertar la ilusión de volver a encontrarse. “Durante el festejo de Argentina-Egipto salimos a celebrar y mi amiga vio a un morocho entrenando en bicicleta con la camiseta de la Selección“, escribió en redes sociales.

Con la esperanza de volver a verlo, la joven decidió publicar un mensaje en internet que rápidamente comenzó a compartirse entre usuarios mendocinos. “Estabas en el Level Gym de San Martín y Rivadavia. Nos respondiste las señas que te hacíamos. Si estás leyendo esto, mi amiga te está buscando porque quedó completamente enamorada”, publicó.

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Así cientos de mendocinos se han puesto en campaña para encontrar al muchacho y que los jóvenes se puedan reunir nuevamente para reproducir ese flechazo y confirmar si fue amor a primera vista.