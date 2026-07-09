Abrió NBA Store en Mendoza: así es por dentro el impresionante local con cancha de básquet y productos oficiales

La NBA Store inauguró su primera tienda oficial en Mendoza y la segunda del país. El nuevo espacio cuenta con una cancha indoor, un café temático, pantallas interactivas y una amplia oferta de indumentaria y merchandising oficial de las principales franquicias de la liga.

La espera terminó para los fanáticos del básquet en Mendoza. La NBA inauguró este 9 de Julio su primera tienda oficial en la provincia y la segunda de Argentina, con un imponente local que va mucho más allá de un simple espacio de ventas. El establecimiento cuenta con una cancha de básquet indoor, un café temático, pantallas interactivas y cientos de productos oficiales de las principales franquicias de la liga estadounidense.

Ubicada en Dorrego, Guaymallén, la tienda se convirtió en la segunda NBA Store oficial de Argentina, luego de la inaugurada en Buenos Aires, y posiciona a Mendoza como la primera provincia del interior del país en contar con un local exclusivo de la marca.

Cómo es por dentro la nueva NBA Store de Mendoza

El nuevo local fue diseñado para recrear el ambiente característico de la NBA y ofrecer mucho más que una tienda deportiva. Entre sus principales atractivos se destacan una cancha indoor de básquet, donde los visitantes pueden probar zapatillas o simplemente disfrutar de la experiencia de lanzar al aro, además de un NBA Café, pantallas LED, exhibiciones de camisetas oficiales y distintos espacios interactivos vinculados al universo de la liga estadounidense.

Dónde queda la NBA Store y cuáles son sus horarios

La nueva NBA Store Mendoza funciona junto al local de Dash, en la intersección de Paso de los Patos y Moldes, en Dorrego, Guaymallén. La tienda abrió oficialmente este miércoles 9 de julio y atenderá todos los días, de lunes a domingo, entre las 10 y las 20:30.

Detrás del desembarco se encuentra AIM Group, empresa argentina especializada en retail que también administra marcas como Dash y Grid.

Qué productos se pueden comprar

En el local se ofrece una amplia variedad de productos oficiales de la NBA, incluyendo camisetas, zapatillas, accesorios, gorras, pelotas y merchandising de las franquicias más populares de la liga.

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Entre los equipos con presencia destacan:

Golden State Warriors

Los Angeles Lakers

Boston Celtics

Chicago Bulls

New York Knicks

San Antonio Spurs

Además, los clientes podrán encontrar artículos de reconocidas marcas internacionales como Nike, Jordan, Wilson, Mitchell & Ness, Under Armour, Adidas y Puma. Los fanáticos también podrán adquirir camisetas de figuras como Stephen Curry, además de modelos retro y colecciones especiales.

Cuánto cuestan las camisetas y la indumentaria oficial

La firma ya había desembarcado hace un tiempo en el país con su tienda online donde hacen envíos a toda la provincia. Los precios, en la web oficial arrancan con camisetas oficiales entre $39.999 y $179.999, buzos desde $54.999 y calzado deportivo entre $49.999 y $449.990, de acuerdo a la marca y el modelo.

Sin embargo, también se pueden conseguir muchos productos en descuento y “sale“, Por ejemplo remeras desde $15.000 o pantalones desde $50.000, entre otros.