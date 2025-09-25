Un mendocino iba caminando por la calle, no vio lo que tenía por delante y terminó de la peor manera

El joven iba caminando por una calle de Mendoza, pero se distrajo un minuto y terminó protagonizando un video viral en las redes sociales.

En medio de la rutina diaria, muchos salen de sus casas o trabajos con prisa, viendo la hora o chequeado ese mensaje que llegó a último momento. Sin embargo, a la hora de cruzar la calle o caminar por las veredas de Mendoza hay que tener mucho cuidado. Esto pasó en un reconocido barrio de Guaymallén, cuando un hombre iba caminando, se distrajo por unos minutos y desapareció en el medio de la calle.

El hecho pasó en las afueras del barrio Las Cortaderas, en Guaymallén. El joven salió caminando a la calle, pero se distrajo con el celular y terminó cayendo adentro de un zanjón.

Toda la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad de la zona y se puede ver como el sujeto iba caminando tranquilamente, cuando se tropieza con el borde y se cae adentro.

Luego de unos minutos, el joven logró salir ileso y caminando por el otro lado del canal, mientras algunos automovilistas se pararon a preguntarle si estaba bien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vecinorabioso (@vecinorabioso)

El video fue compartido a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios no se perdieron el momento y hasta bromearon en los comentarios. “Lo vi 10 veces era el juego de Mario bro”, “Pasó a la otra dimensión”, “por mirar el celular. Y si sorteaba ese obstáculo corría peligro al cruzar la calle”, escribieron.