Unos mendocinos abrieron un puesto de café, pero lo que hicieron el primer día nadie lo podía creer

Un grupo de jóvenes mendocinos inauguró su puesto de café al paso en Mendoza con un gesto inesperado que se volvió viral en TikTok.

En medio de la rutina de la ciudad, un grupo de jóvenes mendocinos sorprendió con una acción solidaria que se volvió viral. Se trata de Café Urquiza, un puesto de café al paso instalado en una transitada calle de Mendoza, donde los vecinos vivieron una experiencia inesperada que los dejó sorprendidos y a algunos sin palabras.

Según contaron los propios protagonistas en redes sociales, el plan era ofrecer tortitas, facturas e infusiones calientes a automovilistas y peatones. Sin embargo, al momento de pagar, los clientes se encontraron con una noticia inesperada: ese día todo era gratis.

Lejos de ser una promoción comercial, la propuesta buscaba sorprender y generar un momento de alegría entre quienes transitaban por la zona. “El desayuno, hoy lo invitamos nosotros”, repetían los jóvenes a cada cliente. La reacción fue inmediata: algunos quedaron sin palabras, otros creyeron que se trataba de una broma y muchos se retiraron con una sonrisa.

El video fue compartido en TikTok, donde el video del puesto de café mendocino alcanzó miles de visualizaciones en pocas horas. Los usuarios dejaron cientos de comentarios celebrando la iniciativa y destacando su impacto positivo. “Qué lindo gesto, chicos, se les va a multiplicar todo lo bueno”, comentó una usuaria. “Soy de Maipú y vivo en Italia, me llena el alma ver esto”, escribió otra persona. La acción de Café Urquiza se transformó así en un ejemplo de cómo la solidaridad y la creatividad pueden generar conexión con la comunidad.