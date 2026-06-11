Un club de fútbol se burló de Adorni y explotó las redes sociales: “olvidamos que teníamos un Pen Drive con criptomonedas”

Sacachispas aprovechó una declaración del vocero presidencial sobre sus inversiones en Bitcoin y publicó una chicana que rápidamente se volvió viral.

Las declaraciones de Manuel Adorni sobre una importante ganancia obtenida mediante inversiones en Bitcoin no tardaron en generar repercusiones. Sin embargo, una de las respuestas que más llamó la atención llegó desde el mundo del fútbol: el club Sacachispas publicó un mensaje cargado de ironía que se viralizó en pocas horas en las redes sociales.

La publicación apareció luego de que el funcionario explicara públicamente el origen de parte de su patrimonio, en medio de la presentación de su declaración jurada correspondiente a 2025. A partir de allí, personas de distintos ámbitos reaccionaron al tema, pero fue el histórico club de la Primera C el que logró captar la atención de miles de personas con una ocurrencia que rápidamente se convirtió en tendencia.

La publicación de Sacachispas que se volvió viral

Fiel a su estilo humorístico y provocador en redes sociales, el club lanzó un mensaje en tono de broma anunciando supuestas incorporaciones estelares para su plantel.

El posteo mostraba imágenes de figuras internacionales como Kylian Mbappé y Julián Álvarez, acompañadas por una frase que despertó risas y miles de comentarios por parte de los usuarios.

“Queremos anunciarles nuestras próximas incorporaciones. Nos habíamos olvidado que teníamos un Pen Drive con criptomonedas”, escribieron desde la cuenta oficial de Sacachispas, en una clara referencia a las explicaciones brindadas por Adorni sobre sus inversiones.

Qué dijo Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin

La polémica surgió luego de una entrevista televisiva en la que Manuel Adorni explicó cómo logró incrementar su patrimonio gracias a inversiones realizadas hace más de una década.

Según relató, comenzó a involucrarse en el universo de las criptomonedas alrededor de 2013 y profundizó sus inversiones en Bitcoin durante los años siguientes. El funcionario sostuvo que una parte importante de sus ahorros proviene de esas operaciones realizadas antes de ingresar a la función pública.

Adorni aseguró que junto a su esposa realizaron una fuerte apuesta por la criptomoneda cuando todavía era una inversión poco conocida y que esa decisión les permitió obtener importantes ganancias con el paso del tiempo.

La explicación del funcionario generó una intensa conversación en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron sus argumentos, otros cuestionaron los detalles vinculados al crecimiento de su patrimonio.