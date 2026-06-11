Empezó el Mundial de Fútbol 2026 y así fue la ceremonia inaugural con poco sabor mexicano

La Copa del Mundo de la FIFA dio su puntapié inicial con una ceremonia cargada de ritmo latino en el mítico Estadio Ciudad de México, conocido como el Estadio Azteca. J Balvin, Shakira, Los Ángeles Azules y Belinda fueron los grandes protagonistas del show que abrió el certamen más esperado. Los detalles y el color de la fiesta acá.

El mundo del fútbol se paralizó este jueves 11 de junio con el inicio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En una jornada histórica, el Estadio Azteca de la Ciudad de México se convirtió en el primer recinto del planeta en albergar tres ceremonias inaugurales de un Mundial, recibiendo a miles de hinchas que transformaron las tribunas en una verdadera caldera de pasión. Al ritmo de Maná, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y Shakira se dio inicio al Mundial 2026.

La ceremonia comenzó puntualmente con un despliegue visual impactante que rindió homenaje a las tres naciones anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el corazón del evento fue puramente musical y latino, marcando el ritmo de lo que promete ser la edición más grande de la historia con 104 partidos por delante. Sin embargo, en las redes, los usuarios manifestaron su descontento por la ausencia de grandes referentes de la cultura mexicana como El Chavo del 8, Luis Miguel y Thalía.

Show estelar: Maná, J Balvin y el poder femenino de Belinda

El encargado de romper el hielo fue el grupo mexicano Maná, que hizo delirar a los presentes con su clásico “Oye mi amor”, un himno que fue coreado por todo el estadio. La energía subió aún más con la aparición de Danny Ocean y Belinda, quienes compartieron escenario en una presentación que celebró la cultura mexicana y la modernidad del pop latino.

El cierre de la parte artística estuvo a cargo de la dupla colombiana del momento: J Balvin y Ryan Castro. Con su estilo urbano, pusieron a bailar a los aficionados y las delegaciones presentes, dejando la vara altísima para lo que vendrá en las sedes de Norteamérica.

El momento más destacado de la presentación artística se vivió de la mano de Shakira. La artista colombiana cantó “Dai Dai”, la canción del Mundial 2026 junto al nigeriano Burna Boy, haciendo explotar al público. Sin dudas fue la artista más esperada de la tarde.

Mientras tanto, en el Zócalo de la ciudad, miles de personas disfrutaron del Fan Fest en un ambiente de fiesta total con banderas de todos los países.

Cómo seguir la Copa del Mundo en vivo

Con el show terminado y la pelota ya rodando en el césped del Azteca, la fiebre mundialista se siente en cada rincón. En Argentina, la expectativa es total por el debut del seleccionado nacional y el camino hacia la defensa del título.

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