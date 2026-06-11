Plazo fijo: cuánto ganás en 30 días si invertís $100.000 según el banco

Las diferencias entre las tasas que ofrecen los bancos también impactan en los pequeños ahorristas. Con una inversión de $100.000 a 30 días, la ganancia puede variar según la entidad elegida.

Con el pago del aguinaldo, quienes buscan hacer rendir sus ahorros a través de un plazo fijo encuentran un escenario con fuertes diferencias entre bancos. Aunque el monto invertido sea el mismo, la ganancia final puede variar según la tasa que pague cada entidad financiera.

Con las tasas vigentes, una inversión de $100.000 a 30 días puede dejar rendimientos diferentes dependiendo del banco elegido.

Cuánto ganás con $100.000 en los principales bancos

Entre las entidades más importantes del país, el Banco de la Provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de tasas con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,50%. En ese caso, invertir $100.000 durante un mes deja una ganancia aproximada de $1.625, por lo que al vencimiento se reciben $101.625.

El Banco Nación, con una TNA del 19,00%, permite ganar cerca de $1.583 en 30 días. Así, el ahorrista termina el plazo con $101.583.

BBVA Argentina ofrece una tasa del 18,75%, lo que representa un rendimiento de alrededor de $1.562 en un mes, alcanzando un total de $101.562.

Por su parte, el Banco Macro paga una TNA del 18,50%, por lo que una inversión de $100.000 genera unos $1.541 de intereses en 30 días.

Más atrás aparece el Banco Ciudad, con una TNA del 17,00%. En este caso, la ganancia mensual ronda los $1.416, dejando un total de $101.416 al finalizar el período.

En el extremo inferior del ranking se encuentran Santander Argentina y Banco Galicia, ambos con una TNA del 15,00%. Allí, invertir $100.000 durante un mes deja una ganancia aproximada de $1.250, por lo que el monto total al vencimiento es de $101.250.

El banco que más paga

Fuera del grupo de las entidades más grandes, Crédito Regional Compañía Financiera ofrece actualmente la tasa más alta del sistema, con una TNA del 23,50%.

Con ese rendimiento, un plazo fijo de $100.000 a 30 días deja una ganancia cercana a $1.958, alcanzando un total de $101.958 al finalizar el mes.

En segundo lugar aparecen CMF, Banco Meridian y Banco VOII, todos con una TNA del 23,25%, que permiten obtener alrededor de $1.937 de interés mensual.

Cuál es la diferencia entre bancos

Aunque las diferencias parezcan pequeñas en montos bajos, también impactan sobre una inversión de $100.000. Entre el banco que más paga y los que menos pagan, la distancia es de aproximadamente $708 en un solo mes.

El dato cobra relevancia para quienes renuevan plazos fijos de manera consecutiva o manejan sumas mayores, ya que la brecha de rentabilidad puede ampliarse considerablemente con el tiempo.

De todos modos, hay un punto importante a tener en cuenta: aun la tasa más alta del mercado continúa por debajo de la inflación mensual, por lo que el plazo fijo todavía enfrenta dificultades para preservar el poder adquisitivo de los ahorros.