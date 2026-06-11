Adorni admitió que tenía 500 mil dólares que ganó con criptomonedas y aseguró: “Cometí el error de haber ahorrado en negro”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles la presentación de una declaración jurada rectificativa y reconoció haber omitido unos 500.000 dólares en informes patrimoniales anteriores. El funcionario rechazó las acusaciones de corrupción, negó haber cometido un delito y sostuvo que el dinero proviene de ahorros e inversiones realizadas junto a su esposa.

“Cometí el error de haber ahorrado en negro”, afirmó el funcionario nacional en declaraciones televisivas, donde además aseguró que tanto él como su pareja trabajaron durante años en el sector privado y que esos fondos fueron producto de ingresos no declarados e inversiones en criptomonedas.

Según explicó, comenzó a invertir en bitcoins en 2013 con un capital aproximado de 200.000 dólares, operación que —según dijo— le permitió obtener ganancias cercanas a los 300.000 dólares adicionales. “En 2018 empecé a liquidar”, señaló.

El funcionario indicó que la presentación de la declaración jurada vence el próximo 31 de julio, pero decidió adelantarla este miércoles junto con las rectificaciones correspondientes a 2023 y 2024. “Voy a pagar hasta el último peso de impuestos”, sostuvo.

“Tenía que demostrar que no era chorro”

En medio de cuestionamientos de la oposición y de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni defendió su situación patrimonial y aseguró que decidió presentar la documentación para despejar sospechas.

“Tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la declaración jurada”, afirmó.

El jefe de Gabinete reconoció además que, cuando estalló la polémica, evaluó renunciar a su cargo. “Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso”, confesó, aunque aseguró que recibió el respaldo del presidente Javier Milei y de Karina Milei.

“El Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día”, expresó.

En esa línea, consideró que la controversia no está centrada únicamente en su persona. “El objetivo no soy yo, el objetivo es el Presidente”, remarcó.

La polémica por su patrimonio

Los cuestionamientos sobre la situación patrimonial de Adorni se intensificaron en los últimos meses, especialmente tras un viaje a Estados Unidos en el que participó su esposa, Bettina Angeletti. Según trascendió, pasajes y estadías habrían sido abonados con fondos públicos, situación que generó nuevas críticas y pedidos de explicaciones.

Sobre su patrimonio inmobiliario, el funcionario también se refirió a la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, operación que quedó bajo análisis junto con la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Según explicó, la compra de la casa se realizó mediante “un préstamo de un amigo” y aseguró que la operación fue legal. “Pusimos un plazo de un año en la hipoteca porque así lo establece la ley. Fue algo lícito y normal”, indicó.

Asimismo, evitó brindar detalles sobre sus consumos con tarjeta de crédito al señalar que esos datos “están protegidos por ley y son privados”.

Qué había declarado previamente

En su última declaración patrimonial, presentada en marzo de 2025, Adorni había informado un patrimonio compuesto por propiedades, dinero en efectivo y una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Según la documentación, declaró dos departamentos: uno adquirido en 2014, del cual posee el 50% de titularidad y valuado en $777.000, y otro comprado en 2016 con una valuación declarada de $3.652.682.

También había informado una tenencia de 42.500 dólares en efectivo, además de una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de 6.220 dólares. A eso se sumaban $1.950.000 en efectivo e ingresos anuales netos por más de $40 millones.

La declaración correspondía al período previo a su llegada a la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025 tras dejar la Secretaría de Comunicación y Medios.

Además, Adorni adelantó que planea retomar próximamente sus tradicionales conferencias de prensa en la Casa Rosada. “Apenas se resuelva este tema volveré con las conferencias”, aseguró.