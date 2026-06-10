Un choque genera complicaciones en el Acceso Este: el tránsito está cortando

El accidente ocurrió en una de las laterales del Acceso Este, en dirección al centro de Mendoza. Aunque no hubo heridos de gravedad, la circulación quedó completamente interrumpida y generó complicaciones para cientos de conductores.

Un fuerte operativo se desplegó este miércoles por la noche en el Acceso Este luego de un accidente vial que obligó a cortar totalmente una de las principales vías de ingreso a la Ciudad de Mendoza. El siniestro involucró a un utilitario y un automóvil, y provocó importantes demoras en la zona.

El choque se produjo sobre la lateral norte del Acceso Este, antes de llegar a uno de los principales centros comerciales del Gran Mendoza, en la mano que se dirige hacia el centro.

Por causas que aún se investigan, un utilitario blanco y un automóvil colisionaron, lo que obligó a la intervención de personal policial, preventores y equipos médicos.

Si bien el impacto generó importantes daños materiales, afortunadamente ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad.

Tras el accidente, las autoridades decidieron interrumpir totalmente la circulación en la mano norte del Acceso Este para facilitar las tareas de asistencia y peritaje. Los vehículos fueron desviados por las colectoras, situación que generó largas filas y demoras.

Fuentes policiales informaron que el conductor del utilitario sufrió politraumatismos leves producto del impacto. El hombre recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue derivado por precaución para realizar estudios complementarios.

Como parte del protocolo habitual en este tipo de incidentes, ambos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia. Los resultados fueron negativos, por lo que se descartó la presencia de alcohol en sangre en los protagonistas del accidente.