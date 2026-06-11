La inauguración del Mundial la vivís por Canal 9: a qué hora es, los artistas y cuál es el primer partido

Con show de artistas internacionales, homenaje a Diego Maradona y el debut entre México y Sudáfrica, este jueves comienza oficialmente el Mundial 2026 y se podrá ver en vivo por Canal 9.

La espera terminó y este jueves 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial 2026 con una propuesta inédita: por primera vez en la historia de la Copa del Mundo habrá tres ceremonias inaugurales, una en cada país anfitrión. México será el encargado de abrir el torneo con un gran espectáculo en el histórico Estadio Azteca, antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La fiesta del fútbol comenzará con música, homenajes y un fuerte despliegue cultural que combinará artistas internacionales, íconos del deporte y referencias a la historia mundialista. Todo se podrá seguir en vivo por la pantalla de Canal 9.

A qué hora comienza la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México comenzará este jueves a las 14.30 (hora argentina), 90 minutos antes del pitazo inicial del encuentro entre México y Sudáfrica, programado para las 16.00 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El formato responde a una decisión inédita de la FIFA: organizar una ceremonia en cada uno de los tres países anfitriones del torneo. Las otras dos aperturas se realizarán el viernes 12 de junio, en Canadá y Estados Unidos.

Cuál es el primer partido del Mundial 2026

El primer encuentro del campeonato será entre México y Sudáfrica, este jueves a las 16.00 (hora argentina) en el Estadio Azteca.

El partido marcará el puntapié inicial del Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones y tres países organizadores: México, Canadá y Estados Unidos.

Dónde ver la inauguración del Mundial

En Argentina, la ceremonia inaugural y el partido debut podrán verse en vivo por Canal 9.

Los artistas confirmados para la inauguración

La FIFA preparó un show con figuras de distintos géneros musicales y generaciones. El gran nombre de la noche será Shakira, quien interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Además, el escenario del Estadio Azteca contará con la participación de:

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

J Balvin y Ryan Castro

Lila Downs

Danny Ocean

Tyla

La propuesta artística combinará pop latino, música regional mexicana, cumbia y ritmos urbanos. También estará presente la actriz Salma Hayek, embajadora de la Copa del Mundo, quien dará la bienvenida a los fanáticos.

Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el himno nacional mexicano, mientras que Tyla cantará el himno de Sudáfrica.

El homenaje a Diego Maradona y Pelé

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia será el homenaje a Diego Armando Maradona y Pelé, dos leyendas inseparables de la historia del Estadio Azteca.

La FIFA confirmó un segmento especial dedicado al legado del capitán argentino, protagonista del Mundial de 1986 con actuaciones inolvidables, entre ellas los recordados goles frente a Inglaterra.

También habrá un tributo a la selección de Brasil campeona en 1970 y a Pelé, quien levantó allí su tercer título mundial. El ex futbolista brasileño Roberto Rivellino representará a aquel plantel histórico.

La ceremonia tendrá una duración de 90 minutos y promete combinar música, historia y emoción para dar inicio a un Mundial que ya hace historia antes del primer partido.