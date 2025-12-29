Salió a pasear a su bebé, miró a una pared y al descubrir lo que había no podía creerlo

La mujer decía que había una imagen escalofriante en la pared, como no le creían, compartió el video en las redes sociales.

Una mendocina salió a pasear a su bebé por la calle del barrio, sin embargo, al pasar por el frente de una casa, estaba convencida de que había algo raro en la pared del frente de una casa. Nadie le creía hasta que compartió el video en las redes sociales y se volvió viral.

Era una noche tranquila, todo parecía normal en un barrio ubicado en el departamento de La Paz. Una madre salió a pasear por las calles junto a su bebé. Sin embargo, cuando pasó al frente de una casa se quedó helada.

Al observar con cuidado se dio cuenta de que la luz y la sombra formaban un rostro. Una cara cuyos ojos la seguían hacia dónde ella se moviera.

“Son las 23:30 y salí a pasear a mi bebé para que se moviera y encontré esto en la pared. Si te movés te sigue con la mirada tipo como la Mona Lisa”, explicó la mendocina junto a las imágenes en las que ella veía el rostro de una mujer.

Ante tal impacto, no podía creer lo que estaba viendo y compartió el video a través de las redes sociales donde en cuestión de minutos se volvió viral.

En los comentarios muchos usuarios no tardaron en decir que efectivamente ellos también veían un rostro en las sombras. Mientras que otros contaron sus propias experiencias y otros señalaron que simplemente veían una sombra sin formato.