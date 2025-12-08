Video: un mendocino grabó a un fantasma en el auto, pero cuando se acercó se quedó sin palabras

El hombre estaba trabajando en un hospital de Mendoza cuando se dio vuelta porque sintió un golpe y vio una sombra. Compartió el video en las redes sociales y se volvió viral.

Todo transcurría con normalidad en un hospital de Mendoza. Sin embargo, en horas de la noche un hombre que estaba trabajando sintió un golpe detrás de él. Cuando se dio vuelta alcanzó a ver una sombra que se movía adentro del auto, pero cuando se acercó a ver se quedó sin palabras.

En las imágenes, se observa que detrás de una de las puertas de ingreso aparece lo que parece ser un rostro humano reflejado en el parabrisas de un auto estacionado. Lo más perturbador es que los trabajadores del hospital aseguraron que ese “rostro” se movía como si los estuviera siguiendo.

Ante la duda de que solo se tratara de un reflejo, los trabajadores decidieron acercarse al auto y revisar si había alguien. “Salimos rápido. Tengo la piel de gallina”, aseguró quién estaba grabando.

De inmediato se acercaron hasta la ventanilla del acompañante y no encontraron a nadie adentro del Clio.

Compartieron el video a través de las redes sociales e inmediatamente se volvió viral. En los comentarios muchos usuarios se sorprendieron por la escena, otros se la tomaron con humor: “No me subo mas al auto, me voy caminando a mi casa”.

Por otro lado, algunas personas especializadas en situaciones y objetos paranormales aseguraron que el evento tenía la apariencia de ser una Pareidolia, “ocurre bastante en los lugares donde hay muchos cristales”, explicaron desde Alerta Roja. Este es un fenómeno psicológico normal donde el cerebro humano interpreta estímulos ambiguos (como nubes, rocas o manchas) como formas reconocibles, especialmente rostros o figuras significativas.