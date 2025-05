Qué pasaría si el Eternauta estuviera en Mendoza: hicieron un video de la serie en la provincia y se volvió viral

La creatividad no tardó en llegar y mostraron como se verían algunos puntos de la provincia si fueran parte de la serie protagonizada por Ricardo Darín.

Sin lugar a duda, la nueva serie protagonizada por Ricardo Darin se ha convertido en todo un fenómeno. Muchos comenzaron a ver El Eternauta y en pocos días ha revolucionado las redes sociales. Sin embargo, la creatividad no tardó en llegar a Mendoza, ya que un usuario de TikTok compartió como se vería la provincia si estuviera cubierta por esa nieve tóxica.

Una producción local inspirada en la serie El Eternauta revolucionó las redes sociales con postales de Mendoza bajo el ataque. Las imágenes, creadas con inteligencia artificial, muestran lugares icónicos de la provincia cubiertos por la nieve mortal que inicia el relato original de Héctor Germán Oesterheld.

La iniciativa fue compartida en TikTok por el usuario @marvan.impresiones, quien utilizó herramientas de IA para recrear con realismo impactante cómo se vería la ciudad si el fenómeno imaginado en la tira protagonizada por Ricardo Darín ocurriera en la vida real. La Peatonal Sarmiento, el Mendoza Plaza Shopping, la Plaza Independencia, los Portones del Parque San Martín e incluso la Cordillera de los Andes aparecen desolados, cubiertos por una capa blanca y letal.

El video no tardó en hacerse viral y despertó entusiasmo en las redes sociales, donde los usuarios pidieron nuevas versiones, como una invasión extraterrestre en los estadios mendocinos o imágenes de distintos barrios bajo la tormenta.

El Eternauta: De qué se trata la nueva serie protagonizada por Ricardo Darín

Se trata de la esperada adaptación de la icónica historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, publicada por entregas a fines de los años 50 en la revista Hora Cero y consagrada con el tiempo como una de las novelas gráficas más influyentes de la ciencia ficción.

No es una traducción literal del papel a la pantalla: es una relectura contemporánea, ambientada en el presente, que respeta la esencia moral y política del original. Como explicó el director: “Crear una versión contemporánea fue una decisión muy meditada. […] Retroceder en el tiempo no hubiese respetado el espíritu original”.

La serie transcurre en la Argentina actual, durante una sofocante noche de verano en Buenos Aires, cuando una nevada mortal comienza a caer y transforma todo para siempre.

Juan Salvo, el Eternauta, no es un superhéroe. Vive en Vicente López y juega al truco con sus amigos cuando comienza la invasión. “El héroe no lleva capa, sino un traje improvisado”, recuerda Time Out, y añade: “El apocalipsis empieza en la vereda de tu casa”.

Y a Juan le da vida Ricardo Darín, quien acompañado de actores consagrados como Carla Peterson, Andrea Pietra y César Troncoso, ellos; junto a un guión de alta gama, y un equipo técnico que sin toda la historia argentina del cine y al televisión detrás no hubiesen logrado que este producto nacional hoy sea lo más visto de la plataforma que empieza con N.

Y mientras aquel personaje buscaba sobrevivir en soledad en una isla desierta, Juan Salvo, el protagonista de El Eternauta, se enfrenta a un mundo en guerra, hostil y devastado, pero lo hace acompañado. La supervivencia, entonces, no es individual: Oesterheld propone una visión más humana, en la que el valor reside en la solidaridad, el trabajo en equipo y el sacrificio colectivo.

Entonces, se puede decir que El Eternauta no es solo Juan Salvo, sino cada persona que resiste, que se mantiene en pie ante lo desconocido, que lucha junto a otros frente a la opresión o la catástrofe. En esa figura del viajero eterno, que atraviesa tormentas de nieve mortal y batallas imposibles, se presenta también una metáfora de la resistencia argentina, de quienes avanzan incluso cuando el futuro parece incierto.