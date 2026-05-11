Iba a la casa de su amiga, cruzó la calle, pero no se dio cuenta de lo que había adelante 

La joven salió con mate y termo en plena tormenta, pero no vio un enorme charco frente a la casa de su amiga. La caída quedó grabada, llegó a TikTok y el video explotó con millones de reproducciones.

Lo que parecía una simple visita entre amigas terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de TikTok. Una joven decidió salir en medio de una intensa lluvia para ir a la casa de una amiga, pero un inesperado accidente la dejó completamente empapada antes de llegar a destino.

Todo sucedió cuando durante la noche del jueves, mientras caía una fuerte tormenta. Según se observa en el video, la joven caminó decidida bajo la lluvia con un termo y un mate en la mano para visitar a su amiga.

Sin embargo, al cruzar la calle y avanzar rápidamente entre el agua acumulada, no advirtió un desnivel, terminó metiendo el pie donde no tenía que hacerlo y pasó de largo.

De cara al piso, totalmente mojada, a pocos metros de su destino, pero por lo menos tuvo la intención de llegar, aunque lo terminó haciendo con algunas dificultades.

Toda la escena fue grabada desde el interior de la casa por su amiga, quien incluso había comenzado el video con una frase que terminó siendo premonitoria: “No creo que mi amiga venga con esta lluvia”.

Lejos de enojarse por el accidente, ambas se tomaron la situación con humor. Al final del clip se puede ver a la joven sonriendo frente a cámara, con la ropa totalmente mojada pero todavía sosteniendo el mate y el termo intactos.

El video fue compartido a través de TikTok por @danii.echeverria26 y rápidamente se volvió viral con más de 5 millones de reproducciones. Los usuarios de la red social reaccionaron con humor y dejaron mensajes que se multiplicaron en pocas horas.

Entre las respuestas más destacadas, muchos usuarios resaltaron la amistad y la insistencia de la joven por llegar pese al temporal. “Ahora prestale ropa seca y abrigala”, escribió una usuaria. Otros comentaron: “Menos mal que se puso la capucha para no mojarse”, “Se ve que el chisme era muy fuerte”, “Humillada pero jamás derrotada” y “Esa amiga vale oro”.