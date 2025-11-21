“Prepará tu Mendobús que nos vamos”: el video viral que emocionó a los mendocinos

Un video de TikTok despertó una fuerte ola de nostalgia entre los mendocinos al mostrar cómo era el transporte público en Mendoza hace más de dos décadas. Las imágenes de los viejos colectivos, la Mendobús y el clásico “concierto de timbres” generaron miles de comentarios y anécdotas.

Cada vez que aparece un video de épocas pasadas, la nostalgia se pone a flor de piel. De aquellos momentos que recordamos haber vivido y quedaron en nuestra memoria. Un video viral despertó todo tipo de reacciones de miles de usuarios en las redes sociales. Las imágenes fueron filmadas en diferentes décadas en la provincia de Mendoza, y muestran cómo era el transporte público en aquellos años, cuando se usaba la Mendobús, no había aire acondicionado en los coches y se escuchaba el clásico concierto de timbres y charlas de fondo.

Un recorrido por los años 90 y 2000 en Mendoza se volvió viral en TikTok y despertó un aluvión de recuerdos entre usuarios de todas las edades. El video, publicado por el usuario @mendocinosoficial, recopila imágenes originales de cómo era viajar en colectivo en la provincia, mucho antes del sistema SUBE, cuando la Mendobús era indispensable y el aire acondicionado todavía no existía en el transporte urbano.

En las imágenes se ven las viejas líneas circulando por el centro mendocino, los coches repletos, los asientos naranjas de plástico y la rutina de aquellos viajes cotidianos que hoy vuelven para sacudir la memoria emocional. “Prepará tu Mendobús que nos vamos al centro”, escribieron junto al video, que repasa escenas de distintas décadas.

Ventanillas bajas, olor a gasoil, timbres sonando al mismo tiempo y choferes que conocían a todos los pasajeros del recorrido. Una postal que muchos mendocinos recordaron con cariño.

La nostalgia de los mendocinos: anécdotas, líneas históricas y la vida arriba del micro

El video se volvió viral en las redes sociales y muchos mendocinos decidieron contar algunos recuerdos de la infancia. “Qué hermoso momento nunca tendrían que haber cambiado los números de los micros “, “Qué hermosos recuerdos del grupo 10. Si se te pasaba, esperabas una hora más. Y si venía lleno, tampoco te paraba. Todos conocíamos a los choferes del recorrido. Y las tarjetas… las guardábamos como figuritas de colores”, escribieron en los comentarios.

El furor por este video demuestra que la nostalgia mendocina sigue muy viva. La Mendobús, los micros repletos y el sonido de los timbres quedaron grabados en la memoria colectiva de toda una generación.