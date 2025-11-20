Iban por la calle cuando vieron a un mendocino en un insólito vehículo y se volvió viral

El hombre iba a bordo de su vehículo cuando un sujeto arriba de una reposera llamó su atención por su particular estilo. Inmediatamente, compartió un video en las redes sociales y se volvió viral.

Algunas situaciones de la vida cotidiana son comunes para ciertas personas, pero para otras puede ser todo un descubrimiento. Un mendocino circulaba por las calles de Luján de Cuyo cuando de repente un curioso vehículo llamó su atención cuando vio como estaba hecho.

Algunas veces la provincia de Mendoza suele ser el escenario perfecto para que tanto turistas como locales se encuentren con ciertos autos que salen un poco de los patrones tradicionales.

Así fue como un día un conductor pasaba tranquilamente por una calle mendocina y se encontró con un auto que circulaba por el otro carril. Todo le parecía normal hasta que decidió pasar al costado del vehículo, bastante extravagante, ya que tenía una pequeña diferencia a cualquier otro.

Es que el hombre había montado una reposera en su monopatín e iba como si nada sentado super cómodo por Luján de Cuyo.

El vídeo que fue compartido a través de Instagram despertó la risa entre los usuarios. Inmediatamente, el video se volvió viral en las redes sociales y ya cosecha miles de reproducciones en la aplicación.