Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 11 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 11 de mayo. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 11 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 11 de mayo

Ciudad

Entre calles Aristóbulo del Valle, Tiburcio Benegas, Joaquín V. González y Granaderos. De 8.30 a 10.00 h.

Guaymallén

Entre calles General Espejo, Baigorria, Berutti, Ejército de Los Andes y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 9.00 a 12.45 h.

Las Heras

Entre calles Independencia, San Juan, Juan José Paso, Cabo Verón y Lisandro Moyano; El Plumerillo. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

Entre calles Cañadón Amarillo, Embalse Potrerillos, Bosques Telqueca y Guardia Vieja; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

En calle Dorrego, entre Proyectada V270 y callejón Iglesias. En calle Montenegro, hacia el oeste de Dorrego. En calles Proyectadas V270 y V274; El Vergel. De 9.00 a 15.00 h.

En calle Quiroga, entre Pública y Santa Rita. En calles Del Medio y Del Cejo, hacia el sur de Quiroga. En calle Santa Rita, hacia el norte de Quiroga; Jocolí. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle Blanco, entre Río de las Tunas y barrio El Progreso; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de calle Danti. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles Nicolás Quiroga y Pellegrini. En el barrio Chacón. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael