“Ole, ole, ole, cada día te quiero más”: el pogo de unos seminaristas mendocinos que se volvió viral durante la visita del Papa

Los jóvenes del Seminario Verbo Encarnado de San Rafael viajaron a Córdoba para recibir a León XIV y celebraron su llegada con cánticos, saltos y aplausos en plena calle. El video fue compartido en las redes sociales y rápidamente se viralizó.

La llegada del papa León XIV a Córdoba despertó una verdadera fiesta entre un grupo de seminaristas mendocinos. Con carteles, cánticos y un pogo que sorprendió a quienes pasaban por el lugar, los jóvenes del Seminario Verbo Encarnado de San Rafael le dieron la bienvenida al Pontífice y protagonizaron uno de los momentos más comentados de la visita. Es que fueron ellos los que en medio de la calle armaron un pogo.

Las imágenes fueron grabadas desde el balcón de una vivienda por un usuario que escuchó los gritos de entusiasmo y decidió registrar la escena. En pocas horas, el video comenzó a circular en redes sociales.

El pogo de los seminaristas mendocinos para recibir a León XIV

“Yo te quiero, papa León XIV, hoy te viniste a la Argentina. Yo te quiero, papa León, te esperamos con la visita del Instituto Verbo Encarnado”, cantaron los jóvenes mientras saltaban y aplaudían en las calles de Córdoba.

La celebración se extendió durante varios minutos y tuvo un clima de cancha de fútbol, con saltos, gritos y el clásico “ole, ole, ole, cada día te quiero más“.

Los protagonistas pertenecen al Seminario Verbo Encarnado, de San Rafael, y viajaron especialmente para participar de las actividades del Papa en Córdoba, donde miles de fieles se congregaron para verlo.

En diálogo con Cadena 3, el rector del seminario, Gonzalo Gelonch, contó que los jóvenes aprovecharon el viaje para estudiar, ya que tenían evaluaciones previstas para el jueves y el viernes.

Después del encuentro con León XIV, los seminaristas se dirigieron a una parroquia que los recibió durante su estadía. Este miércoles emprendieron el regreso a Mendoza para retomar sus actividades y continuar con las clases.

Uno de los responsables del instituto destacó la emoción que significó el encuentro con el Pontífice y recordó que para algunos la experiencia tuvo un valor especial, similar al que vivieron generaciones anteriores durante la visita de Juan Pablo II a la Argentina.

“El Papa nos confirmó la fe. Nosotros trabajamos para el Papa. Uno siempre que puede lo va a ver, a cualquier Papa”, expresó.