AUH: empiezan a cobrar este miércoles 11 de noviembre ¿cuándo y cuánto te corresponde?

Anses comienza este miércoles 11 de noviembre con el calendario de pagos de AUH, que llega con un aumento del 1,93%. Conocé quiénes cobran primero, cuánto se deposita según la cantidad de hijos y qué montos se suman por Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza este miércoles 11 de noviembre de 2026 con el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los beneficiarios reciben un aumento del 1,93% por movilidad. Conocé el cronograma según la terminación del DNI, los nuevos montos y cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.

AUH de Anses: quiénes cobran este miércoles 11 de noviembre

Anses pone en marcha este miércoles el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo correspondiente a noviembre de 2026. En esta primera jornada cobran los titulares cuyos DNI terminan en 0.

Sin embargo, algunas familias ya recibieron el dinero en sus cuentas bancarias. Esto ocurrió porque determinadas entidades financieras decidieron adelantar los depósitos que estaban previstos para el miércoles 11, debido a los feriados establecidos por la visita del papa León XIV.

Calendario de pagos de AUH en noviembre de 2026

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Miércoles 11: DNI terminados en 0.

Jueves 12: DNI terminados en 1.

Viernes 13: DNI terminados en 2.

Lunes 16: DNI terminados en 3.

Martes 17: DNI terminados en 4.

Miércoles 18: DNI terminados en 5.

Jueves 19: DNI terminados en 6.

Viernes 20: DNI terminados en 7.

Martes 24: DNI terminados en 8.

Miércoles 25: DNI terminados en 9.

Cuánto cobra AUH en noviembre de 2026

Con la actualización del 1,93% establecida mediante la Resolución 290/2026, los importes de la Asignación Universal por Hijo quedaron de la siguiente manera:

AUH por menor: $159.611. Con la retención del 20%, el pago directo es de $127.688,80.

$159.611. Con la retención del 20%, el pago directo es de $127.688,80. AUH por hijo con discapacidad: $519.704. Luego de la retención del 20%, se depositan $415.763,20.

Cabe recordar que Anses retiene el 20% de la asignación hasta la presentación de la Libreta AUH.

No obstante, las familias con niños de hasta cuatro años inclusive pueden cobrar el 100% de la prestación cuando el organismo verifica automáticamente los controles sanitarios a través de la información suministrada por el Ministerio de Salud.

Cuánto se cobra de AUH con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Además de la asignación mensual, las familias beneficiarias de AUH pueden recibir la Tarjeta Alimentar, cuyos importes de noviembre se mantienen de la siguiente manera:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres o más hijos: $149.425.

Por otra parte, los titulares con niños menores de tres años reciben automáticamente el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en noviembre aumentó a $60.203.

De esta manera, una familia con un hijo menor de tres años que cobra el 80% de la AUH recibe este mes un total de $260.141,80.

El importe se compone de:

AUH (80%): $127.688,80.

$127.688,80. Tarjeta Alimentar: $72.250.

$72.250. Complemento Leche: $60.203.

Así, entre la asignación y los dos complementos, una familia con un hijo menor de tres años puede recibir $260.141,80 en noviembre de 2026.