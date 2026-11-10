“Darlo todo y ponerlo al servicio de los más pobres”: la emotiva carta de un seminarista mendocino al papa León XIV

Julián participó del encuentro que el Pontífice mantuvo con religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba. Allí contó cómo el acompañamiento a personas en situación de calle marcó su camino hacia el sacerdocio.

Un seminarista mendocino protagonizó uno de los momentos más emotivos del encuentro que el papa León XIV mantuvo este martes con religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba. Se trata de Julián, quien tuvo la oportunidad de leerle una carta al Pontífice en la que compartió las experiencias que despertaron su vocación sacerdotal y su deseo de dedicar la vida al servicio de los más necesitados.

“Gracias por visitarnos, nos hará mucho bien tenerlo entre nosotros y ya lo está haciendo“, comenzó diciendo el joven antes de relatar cómo el trabajo pastoral con personas en situación de calle lo acercó de una manera especial al mensaje de Jesús.

El trabajo con personas en situación de calle que marcó su vocación

Durante su intervención, Julián recordó que, mientras atravesaba su proceso de discernimiento vocacional, comenzó a participar de la pastoral que acompaña a personas en situación de calle. Allí compartió tiempo con hombres y mujeres que atravesaban situaciones difíciles y encontró una conexión especial entre esa tarea y su fe.

“En aquel momento hubo algo que me apasionó y me enamoró de Jesús: rezar contemplándolo rodeado de gente, haciendo el bien a quienes se acercaban a él, con su forma de mirar y sanar a los enfermos”, expresó.

El seminarista contó que, a partir de esa experiencia, comenzó a imaginarse en dos lugares: por un lado, como alguien que también necesitaba ser mirado y sanado por Jesús y, por otro, como una persona convocada a abrazar y curar las heridas de los demás.

Aunque todavía no tenía definido qué camino seguir, aseguró que empezó a sentir que su vida debía estar vinculada con quienes viven en la calle. “Internamente sentí que Dios me invitaba a donar y gastar mi vida en aquellos que viven en la intemperie. Experimenté que entre ellos estaba e iba a estar el desarrollo de mi vida”, relató frente al Papa.

Para describir ese momento, recurrió a una conocida canción religiosa: “El Señor vino a mi orilla, me miró a los ojos y sonriendo dijo mi nombre”.

La mujer que le enseñó el significado de la entrega

En otro tramo de su carta, Julián compartió una segunda experiencia que lo marcó durante su formación. Recordó una visita a una capilla, donde conoció a una mujer de origen humilde cuya profunda devoción lo llevó a reflexionar sobre el verdadero significado de la entrega.

Según contó, la mujer se limpiaba el rostro con una hoja arrancada de un cuaderno y, cuando llegó el momento de la colecta durante la misa, sacó una pequeña bolsa transparente para dejar su colaboración económica.

La escena lo llevó a recordar el pasaje bíblico de la viuda que entregó sus últimas monedas como ofrenda. “Allí supe que era la viuda del Evangelio, de una inmensa fe”, recordó.

A partir de aquel encuentro, el seminarista explicó que comprendió mejor cómo quería vivir su vocación: con una entrega plena al servicio de la Iglesia y, especialmente, de las personas que más lo necesitan.