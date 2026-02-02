“Mi última vuelta”: la emoción de un chofer mendocino a punto de jubilarse

Un chofer mendocino protagonizó una emotiva despedida al realizar su última vuelta en colectivo antes de jubilarse: compañeros y pasajeros lo acompañaron con aplausos y festejos en un momento que se volvió viral en redes sociales.

Un momento cargado de emoción, alegría y reconocimiento se vivió en las calles de Mendoza cuando un chofer mendocino realizó su último recorrido antes de jubilarse. El trabajador, conductor de la línea 900, fue sorprendido por compañeros y pasajeros durante su despedida, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Para muchos, luego de años y años de trabajo, el día de su jubilación se convierte en un día muy especial, lleno de alegría y con más de una razón para celebrar a lo grande.

Tras años de trabajo al volante, el chofer emprendió su jornada final de una manera muy especial. Al subir al colectivo, la unidad lucía un cartel que resumía el momento: “Mi última vuelta”. Desde ese instante, la despedida estuvo marcada por aplausos, bocinazos y gestos de afecto de colegas que lo acompañaron durante el inicio del recorrido por distintos puntos del Gran Mendoza.

La celebración no quedó solo entre trabajadores del transporte. A medida que el colectivo avanzaba por su trayecto habitual, los pasajeros se sumaron al festejo con sonrisas, música y palabras de agradecimiento. El micro se transformó en una verdadera fiesta sobre ruedas,su partida estuvo marcada por los aplausos de sus compañeros de trabajo y una ruidosa sinfonía de bocinazos, es que delante de la unidad iba una camioneta llena de gente festejando junto a él.

Las imágenes del emotivo episodio comenzaron a circular rápidamente en TikTok y otras redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la trayectoria laboral, la dedicación y el reconocimiento merecido en el cierre de una etapa. Desde autos particulares y paradas, varios mendocinos registraron el inusual festejo, que despertó mensajes de felicitación y buenos deseos.

“Misión cumplida soldado, es hora de descansar”, “Felicidades y buen y merecido descanso, día a día aguantan muchas cosas y llevan mucha responsabilidad, mis respetos y bendiciones a todos los choferes del transporte público”, “te felicito compañero disfrute amigo“, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.