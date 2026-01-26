Una mendocina se estaba tomando una cerveza cuando la agarró la lluvia y lo que hizo sorprendió a todos

La joven estaba sentada tomando cuando una lluvia torrencial se desató en Mendoza. Compartieron el video a través de las redes sociales y se volvió viral.

El pasado fin de semana la provincia de Mendoza fue azotada por intensas tormentas que en algunos sectores del Gran Mendoza no solo incluyeron agua, sino también granizo. Sin embargo, la lluvia agarró desprevenidos a algunos, pero no les impidió disfrutar de su sábado.

El sábado, en horas de la tarde-noche, la lluvia sorprendió a muchos mendocinos que se encontraban en el centro; es que luego de jornadas con temperaturas muy altas llegó el agua. En algunos sectores la tormenta comenzó pasadas las 18, mientras que los departamentos de Las Heras y San Rafael tuvieron las localidades más afectadas.

Sin embargo, algunos precavidos decidieron no salir de sus casas, mientras que a otros los agarró de improvisto. Esto le pasó a una mendocina que se había sentado en la Alameda a tomar una cerveza y la lluvia se largó con todo.

Pero, lejos de levantarse e irse, se quedó sentada debajo de la sombrilla disfrutando del momento. “Tremenda lluvia en Mendoza, pero ella sigue firme”, escribieron junto a las imágenes del momento que fueron compartidas a través de las redes sociales.

El video fue compartido mediante TikTok y en pocas horas se volvió viral. Muchos usuarios no tardaron en bromear con la situación: “La pagué, me la tomo”, “una diva, nada mata su vibra”, “la que entendió realmente lo que es disfrutar la vida”, escribieron en los comentarios.