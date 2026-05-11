Guillermo Martínez: “Me levanté en la mañana y dije: me lo voy a ganar”, conocemos al ganador del 0KM de la Maratón Otoño por la vida

El joven de Guaymallén nos recibió en su puesto de trabajo en la Municipalidad y contó cómo vivió la repercusión de convertirse en el flamante ganador del auto

La Maratón Otoño por la Vida volvió a ser una verdadera fiesta en Mendoza. En el marco del 61° aniversario de Canal 9 Televida, miles de familias participaron de la tradicional jornada que combina deporte, música y celebración. Entre pancartas, mascotas y artistas locales, el momento más esperado llegó con el anuncio del ganador del auto 0 km: Guillermo Martínez, un joven de Guaymallén que se convirtió en el protagonista indiscutido del evento.

Martínez, de 28 años, estudia instrumentación quirúrgica y trabaja en una cuadrilla de poda de cables de media tensión en la Municipalidad de Guaymallén. Con una sonrisa todavía incrédula, relató cómo vivió el instante en que su nombre fue anunciado: “Me levanté en la mañana y dije: me lo voy a ganar. Y bueno, así fue”. El anuncio lo sorprendió en medio de la multitud: “Primero dijeron que era un hombre y ahí pensé: soy yo. Cuando me nombraron, empecé a correr como loco y toda la gente me saludaba”.

El joven había asistido acompañado por su sobrino y su perra, mientras su familia seguía la transmisión desde casa. “Mi mamá escuchó al ganador y dijo: el Guille, el Guille. Con mi papá no lo podían creer, estaban entusiasmadísimos”, recordó emocionado. La noticia rápidamente se trasladó a su barrio, San José, donde vecinos y comerciantes lo felicitaron y lo consideraron “merecedor” del premio.

El equipo de Cada Día lo visitó en su lugar de trabajo para conocerlo más de cerca. Allí, sus compañeros lo recibieron con sorpresa y entusiasmo. “Algunos no lo podían creer, me decían: sos vos, sos vos. Después ya me pidieron que cuando queramos nos demos una vuelta”, contó entre risas. La cuadrilla completa celebró junto a él, confirmando que la suerte había tocado a alguien muy querido.

Martínez vive con sus padres y se define como muy familiero. Por eso, su primer plan con el auto es compartirlo con ellos: “Me gustaría ir al dique con mis padres. Desde chicos pasamos tiempo en la montaña y nos gusta disfrutar la naturaleza”. Además, confesó que siempre fue el chofer de la familia: “Me gusta manejar, así que por el momento lo voy a manejar yo”.

El ganador completó alrededor de 20 cupones, que consiguió a último momento. “Me imaginaba el papelito ganador cómo iba viajando, cómo iba a mezclarse, hasta que salía”, recordó sobre la expectativa previa. Su perseverancia y su fe en la suerte terminaron dándole el premio mayor.

La Maratón Otoño por la Vida volvió a ser una celebración multitudinaria, con artistas mendocinos y nacionales, familias enteras y visitantes de países vecinos. Pero este año, el protagonista fue Guillermo Martínez, el mendocino que pasó de trotar con su sobrino y su perra a convertirse en dueño de un auto 0 km. Una historia que refleja la esencia del evento: emoción, comunidad y sueños cumplidos.

Mirá acá la nota completa y conocé un poco más a Guillermo Martínez: