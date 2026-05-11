Buscan intensamente a Matías de 24 años que fue visto por última vez el viernes en el barrio San Martín

El joven de 24 años fue visto por última vez el viernes en el barrio San Martín de Ciudad. Piden colaboración urgente para aportar cualquier dato sobre su paradero al 911.

La Justicia y Policía, intensifica la búsqueda de MATÍAS NICOLÁS TARQUI, un joven de 24 años que fue visto por última vez el pasado viernes 9 de mayo alrededor de las 9 de la mañana en el barrio San Martín de Ciudad.

Según informaron oficialmente, Matías mide aproximadamente 1,80 metros, tiene contextura robusta, piel trigueña y cabello corto y oscuro. Además, indicaron que no posee tatuajes. Como dato importante para su identificación, detallaron que el joven vive con TEA (Trastorno del Espectro Autista), por lo que requiere un abordaje específico.

Al momento de desaparecer, vestía un pullover gris, una remera negra con estampado blanco y un jogging azul oscuro.

La búsqueda está siendo coordinada por la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que solicitó la colaboración de toda la comunidad para dar con su paradero lo antes posible.

Las autoridades pidieron que cualquier persona que haya visto a Matías o pueda aportar información útil para la investigación se comunique de manera urgente al 911.