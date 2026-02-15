Mendoza: suspenden la juntada therian tras recibir amenazas en redes sociales

La decisión se tomó tras la circulación de amenazas y mensajes violentos en redes sociales, lo que generó preocupación entre los organizadores y obligó a cancelar el encuentro público en Mendoza.

La reunión therian que estaba prevista para este viernes 20 de febrero en Mendoza fue cancelada luego de que circularan mensajes agresivos y amenazas en redes sociales.

Originalmente, el encuentro se había anunciado para esa fecha en la plaza Independencia, pero los organizadores decidieron cancelar por temor de que la tensión generara incidentes.

Tras la difusión de la convocatoria, comenzaron a aparecer comentarios hostiles y mensajes que sugerían acciones en contra de quienes planeaban asistir.

Entre las situaciones detectadas, encontraron un grupo de WhatsApp llamado “PATEARTHERIANS20FEB”, que llegó a reunir a 438 personas y donde se promovían acciones contra la juntada.

Desde la organización decidieron suspender el encuentro presencial ante este clima de violencia.

Qué son los therian

El término therian proviene de “therianthrope” y se refiere a personas que sienten una identificación emocional, simbólica, espiritual o psicológica con uno o más animales. La comunidad aclara que no se trata de creer que son físicamente animales, sino de una forma de autopercepción interna que influye en cómo se expresan y se relacionan con su entorno.

El fenómeno ganó notoriedad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se viralizaron videos de jóvenes imitando conductas animales, desplazándose en cuatro patas o usando colas y máscaras. Estas expresiones forman parte de la identidad que cada persona construye dentro del movimiento.

Un therian jugó con un perro en un parque y se volvió viral. ¿Alguno sabe si therian significa enfermo mental? Pregunto en serio. pic.twitter.com/8PxK9KUG39 — INDIGNADO (@indignadoxd) February 5, 2026

Origen y actualidad del movimiento therian

El movimiento therian moderno surgió en Estados Unidos durante la década de 1990, cuando comenzaron a formarse comunidades en foros de internet para compartir experiencias sobre identidad animal. Con la expansión de las redes sociales, estos espacios se difundieron a nivel global. Hoy no existe una organización central ni una definición única; cada persona vive la identificación de manera distinta.

Expertos en salud mental indican que ser therian no constituye un diagnóstico clínico ni una patología, aunque en algunos casos puede estar vinculado a dificultades emocionales o sociales. Recomiendan acompañamiento profesional cuando la vivencia de la identidad genera malestar o conflicto.