Video: un camión quedó hundido en un socavón en Maipú

Un camión quedó hundido en un socavón en calle Alsina, en Luzuriaga. El tránsito quedó cortado en la zona.

Un camión de gran tamaño quedó parcialmente hundido este domingo luego de que el asfalto se rompiera en calle Alsina, en la localidad de Luzuriaga, departamento de Maipú.

El episodio se produjo cuando el pavimento cedió de manera repentina, lo que provocó que el vehículo quedara inclinado, con sus ruedas atrapadas en una profundo socavón en la calzada.

Tras el incidente, el tránsito quedó interrumpido.

En el lugar se aguarda la llegada de personal y maquinaria para retirar el camión.

Hasta el momento no hay personas heridas.