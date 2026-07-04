La Selección argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue. Mientras los hinchas celebraban la clasificación, las redes sociales se llenaron de memes por el sufrimiento que provocó el equipo africano.

La Selección argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario y se metió en los octavos de final del Mundial.

Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero marcaron los goles del equipo de Lionel Scaloni, que en la próxima instancia enfrentará a Egipto.

El conjunto africano dio la sorpresa y llevó a Argentina al alargue con los goles de Sindy Lopes Cabral y Deroy Duarte. Además, su arquero Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, fue una de las figuras del partido.

Una vez terminado el encuentro, los hinchas argentinos celebraron la clasificación, pero también dejaron en claro en las redes sociales el sufrimiento que les hizo pasar Cabo Verde. X, Instagram y Facebook se llenaron de memes que no tardaron en hacerse virales.

Los mejores memes que dejó el triunfo de Argentina ante Cabo Verde

El partido dejó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Estos son los mejores memes que compartieron los hinchas tras la victoria de la Selección argentina.

ASÍ ESTOY CON EL PARTIDO pic.twitter.com/T4sPFFVVr0 — Metiste Un Tuitazo (@UnReTuit) July 4, 2026

amigos como están? yo estoy así pic.twitter.com/ujfnAx387S — gab (@itswiftrp) July 3, 2026

mi corazon no puede mas de los nervios por favor selección vamos pic.twitter.com/j3wBmRJx4w — agus 24/10 🇦🇷 (@jkargento) July 3, 2026

soy aimar pic.twitter.com/vrwfGkUVfm — delfi ⁸¹ 🐝 lvs lo (@lovdpastry) July 3, 2026

Si no se sufre, no vale. pic.twitter.com/OiBohjfsDJ — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) July 4, 2026