Argentina sufrió, ganó en el alargue y avanzó a octavos del Mundial 2026: reviví el gol de la victoria contra Cabo Verde

Con dos empates parciales y un desenlace lleno de emoción, la Selección argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora enfrentará a Egipto en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

La Selección argentina superó un durísimo examen en los 16avos de final del Mundial 2026. En un partido cambiante, repleto de emociones y con final dramático, el equipo de Lionel Scaloni venció 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue, luego de igualar 1 a 1 durante los 90 minutos reglamentarios, y selló su clasificación a los octavos de final.

El encuentro se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami y tuvo como gran protagonista a Lionel Messi, quien abrió el marcador. Sin embargo, el conjunto africano logró igualar y obligó a jugar el tiempo suplementario, donde Lisandro Martínez y Cristian Romero marcaron los goles que le dieron la victoria a la Albiceleste.

Messi volvió a aparecer y puso en ventaja a Argentina

Desde el inicio, Argentina monopolizó la posesión y buscó imponer condiciones frente a un rival que apostó por defenderse cerca de su arco y salir rápido de contraataque.

Las primeras situaciones llegaron con remates de Lionel Messi, que avisó primero con una definición cruzada y luego con un tiro libre que controló el arquero Vozinha.

La insistencia tuvo premio a los 29 minutos. Tras un preciso pase largo de Lisandro Martínez, Messi controló con categoría dentro del área y definió con un potente remate para marcar el 1 a 0. Con este tanto, el capitán argentino alcanzó los 20 goles en la historia de los Mundiales.

Antes del descanso, Enzo Fernández estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero Vozinha volvió a responder y mantuvo con vida a Cabo Verde.

Cabo Verde reaccionó y llevó el partido al alargue

En el complemento, Argentina estuvo muy cerca del segundo gol con una gran jugada entre Messi y Nahuel Molina, pero el lateral no logró conectar.

Con el correr de los minutos, Cabo Verde empezó a crecer en el partido y encontró el empate a los 58 minutos gracias a Deroy Duarte, que apareció sin marca dentro del área para definir cruzado y vencer a Emiliano Martínez.

A partir de allí, el encuentro ganó intensidad. Lionel Scaloni movió el banco con los ingresos de Julián Álvarez, Nicolás González y Leandro Paredes, mientras que Messi volvió a generar varias ocasiones claras, aunque se encontró una y otra vez con las respuestas del arquero rival.

Pese a las oportunidades de ambos equipos, el marcador no volvió a modificarse y el partido se extendió al tiempo suplementario.

Lisandro Martínez y el Cuti Romero sellaron la clasificación

El alargue arrancó con otro golpe argentino. Apenas a los dos minutos, luego de un córner, Lisandro Martínez capturó un rebote dentro del área y sacó un potente zurdazo para establecer el 2 a 1.

Cuando parecía que la clasificación quedaba encaminada, Lopes Cabral sorprendió con un espectacular remate desde afuera del área y volvió a igualar el encuentro.

La definición llegó en el segundo tiempo suplementario. Tras otro tiro de esquina, Cristian “Cuti” Romero ganó de cabeza y, con ayuda de un desvío, marcó el 3 a 2 definitivo que desató el festejo argentino.

En los minutos finales, Emiliano Martínez volvió a convertirse en figura con dos atajadas decisivas que evitaron una nueva igualdad de Cabo Verde y sostuvieron la clasificación.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

Con este triunfo, la Selección argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto, que eliminó a Australia por penales. El encuentro se disputará el martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), en la ciudad de Atlanta, con un lugar en los cuartos de final en juego.