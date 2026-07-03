Detuvieron al gerente y al subgerente de un conocido comercio del centro de Mendoza acusados de robar mercadería

Dos trabajadores de un tradicional local del centro mendocino, ubicado en la Avenida San Martín, fueron detenidos luego de ser sorprendidos cuando intentaban retirar mercadería del negocio en bolsas de consorcio.

Un llamativo episodio ocurrió en pleno centro de Mendoza, donde el gerente y el subgerente de un reconocido comercio fueron detenidos tras ser sorprendidos, presuntamente, cuando intentaban llevarse mercadería del local. El procedimiento policial se realizó durante la noche del jueves y terminó con ambos empleados a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por un posible robo interno.

El hecho se registró cerca de las 20.50 en un comercio con entrada por calle Entre Ríos al 50, en plena Ciudad de Mendoza.

Según informaron fuentes policiales, dos efectivos que se encontraban fuera de servicio recibieron una alerta sobre un presunto robo de mercadería dentro del establecimiento y se dirigieron inmediatamente al lugar.

Al arribar, observaron a dos hombres salir del comercio cargando bolsas de consorcio con distintos productos. Ante esa situación, los policías intervinieron de inmediato, los redujeron y dieron aviso al personal de la Comisaría 3ª de Capital.

Con el avance de las actuaciones llegó al lugar el representante legal de la empresa, quien confirmó que los dos hombres aprehendidos eran el gerente y el subgerente del negocio. Los detenidos fueron identificados como G.R., de 45 años, y A.P., de 50 años, quienes ocupaban los cargos de mayor responsabilidad dentro del establecimiento.

Además, el representante de la firma reconoció oficialmente que toda la mercadería recuperada pertenecía al comercio, lo que reforzó la hipótesis de un presunto robo interno.

Tras la intervención policial, tomó participación la Oficina Fiscal, que ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas, se dispuso el secuestro de toda la mercadería recuperada, el retiro de las llaves del comercio y el traslado de ambos sospechosos a la sede judicial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia.

La causa continúa en etapa investigativa y busca determinar las circunstancias en las que se habría producido la sustracción de los productos y la eventual responsabilidad de los dos empleados detenidos.

Por el momento, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer el hecho ocurrido en el tradicional comercio mendocino Balbi, mientras analiza el rol que habrían tenido el gerente y el subgerente en la presunta maniobra.