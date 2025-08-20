Le hicieron un tango al Pato Juan y el tema se volvió viral en Mendoza

El insólito protagonista de la peatonal mendocina ahora tiene su propia canción, con lunfardo tanguero y mucha ironía.

La historia del Pato Juan, el ave que conquistó la Ciudad de Mendoza en el puesto de flores y que luego fue retirado tras una denuncia, sigue generando repercusiones. Esta vez, su fama trascendió las calles y llegó al mundo de la música: un grupo local le dedicó un tango que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La composición pertenece al dúo Refundación La Rivera, integrado por Claudio Mellimaci (voz y letra) y Joel Barros (guitarra y música). La canción arranca con un guiño pícaro al estilo del tango clásico:

“¡Qué miseria! le llaman el Pato Juan, de poca pulga el malevo. De poca pulga el malevo, al primer can que se cruza le hace sentir que tiene feudo”.

En diálogo con medios locales, Mellimaci explicó que el tema nació como una forma de reírse de lo que generó la presencia del ave en pleno centro mendocino.

¿Qué pasó con el Pato Juan?

La historia del Pato Juan explotó en redes luego de que el municipio ordenara que no permaneciera más en el puesto de flores de San Martín y Garibaldi, tras difundirse videos donde el ave atacaba o “toreaba” a algunos perros.

La medida, basada en criterios de bienestar animal y tenencia responsable, generó una inesperada ola de apoyo popular: más de 7.000 personas firmaron para que volviera al centro, un abogado presentó un pedido en la Justicia y hasta medios nacionales hablaron del tema.

En pocos días, Juan pasó de ser una atracción local a un fenómeno viral con su propia cuenta en la red social X, donde se relata su vida con humor. Quienes lo conocieron recuerdan las fotos, los saludos y las caminatas junto a sus “hermanitas”, dos perras salchichas.

Aunque muchos esperaban verlo otra vez en el Kilómetro Cero, lo cierto es que Juan está en Maipú, rodeado de naturaleza y cuidados. Desde el municipio y su familia aseguran que allí tiene un espacio seguro y acorde a sus necesidades.