Confirmaron que pasará con el Pato juan: ¿vuelve o no al centro de Mendoza?

Luego de semanas de juntar firmas y de una polémica a nivel nacional, se definió el futuro del Pato Juan y dónde vivirá el personaje más querido del Kilómetro Cero.

La disputa por el Pato Juan, uno de los personajes más queridos del Kilómetro Cero de Mendoza, llegó a su fin. Tras semanas de polémica, la dueña del animal, Margarita Flores, y el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, alcanzaron un acuerdo que determina el futuro del famoso pato que se hizo viral por estar en la vereda de la florería, en pleno centro mendocino.

El Pato Juan se volvió una figura super reconocida a nivel nacional. Es que el ave solía estar en la vereda de la florería junto a su dueña y videos de él habían invadido las redes sociales, todos los que pasaban por la esquina de Garibaldi y San Martín lo querían ver.

Sin embargo, luego de una denuncia, el pato se tuvo que ir del lugar, si no lo retiraban, su dueña iba a tener que pagar una millonaria multa. Ante su ausencia, una movida se despertó en las redes sociales. Miles de personas concurrieron a la florería para juntar firmas y que el pato pudiera volver a recorrer la vereda.

Confirmado: el Pato Juan no volverá al centro de Mendoza y seguirá viviendo en Maipú

Este viernes, en una reunión con el equipo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, Margarita aceptó que el mejor lugar para garantizar la salud y el bienestar de Juan es el campo donde vive actualmente con su familia.

Según el acta firmada, el Pato Juan se encuentra protegido, con buena alimentación, atención veterinaria y el afecto de quienes lo criaron. El terreno, ubicado en Maipú y de unos 2000 metros cuadrados, cuenta con una pileta para que el ave nade y espacio para que conviva con otras mascotas.

Durante el encuentro, Suarez destacó que Juan “está muy bien cuidado” y anunció que el municipio asistirá con el equipo de Salud Animal para aplicarle las vacunas necesarias. Además, ofreció colaboración para mejorar el puesto de flores de Margarita en el centro y construir un corral exclusivo para el pato en su hogar.

Por su parte, la florista contó que planea levantar una jaula de 10 metros, además de la pileta, para que Juan tenga un espacio especial. “Yo soy la mamá de él, y junto a mi familia lo cuidamos mucho”, afirmó.

La Historia del Pato Juan: Del centro de Mendoza a la viralidad nacional

La historia del Pato Juan explotó en redes luego de que el municipio ordenara que no permaneciera más en el puesto de flores de San Martín y Garibaldi, tras difundirse videos donde el ave atacaba o “toreaba” a algunos perros.

La medida, basada en criterios de bienestar animal y tenencia responsable, generó una inesperada ola de apoyo popular: más de 7.000 personas firmaron para que volviera al centro, un abogado presentó un pedido en la Justicia y hasta medios nacionales hablaron del tema.

En pocos días, Juan pasó de ser una atracción local a un fenómeno viral con su propia cuenta en la red social X, donde se relata su vida con humor. Quienes lo conocieron recuerdan las fotos, los saludos y las caminatas junto a sus “hermanitas”, dos perras salchichas.

Me despido de ustedes vecinos, pero me llevo conmigo sus sonrisas, saludos y cada foto en mi corazón pic.twitter.com/dvdFicwAen — Pato Juan (@PatoJuanCuak) August 8, 2025

Aunque muchos esperaban verlo otra vez en el Kilómetro Cero, lo cierto es que Juan seguirá en Maipú, rodeado de naturaleza y cuidados. Desde el municipio y su familia aseguran que allí tiene un espacio seguro y acorde a sus necesidades.