Las inquietantes pruebas de una mendocina que asegura convivir con lo paranormal desde niña

Entre fotos analógicas y audios recientes, la influencer Tati López expone registros que, según su relato, evidencian una presencia constante en su vida. La viralidad en redes sociales instaló el debate: ¿se trata de experiencias reales o de simples coincidencias técnicas?

La influencer mendocina Tati López volvió a instalar un tema que genera fascinación y escepticismo a la vez: la supuesta convivencia con fenómenos paranormales desde su infancia. Sus publicaciones recientes en redes sociales, que incluyen fotos analógicas y audios inquietantes, despertaron un intenso debate sobre la veracidad de lo que vive.

En las imágenes familiares antiguas, tomadas con cámaras tradicionales y reveladas en laboratorio, aparece una silueta blanquecina con aspecto de niña. López asegura que esa figura coincide con la “amiga invisible” que la acompañó durante años. Para algunos seguidores, se trata de una prueba irrefutable de actividad paranormal en Mendoza; para otros, apenas un error técnico propio del revelado analógico.

La historia no se limita a las fotos. En su vida adulta, la joven relata episodios más agresivos: tirones de cabello, golpes en la vivienda y movimientos de objetos sin explicación. A esto se suman audios donde se escuchan gruñidos y voces imitadas, un fenómeno conocido como Mimic, que según especialistas en lo paranormal busca confundir a la persona afectada. Una médium consultada incluso habló de un “espíritu oportunista” ligado a momentos de vulnerabilidad emocional.

Las redes sociales amplificaron el caso. En TikTok, cada publicación de López se viraliza con miles de comentarios. Los creyentes sostienen que las pruebas son contundentes y que confirman la presencia de una entidad. Los escépticos, en cambio, insisten en que todo puede explicarse por fallas técnicas, montajes digitales o sugestión. En medio de esa polarización, abundan también los mensajes irónicos: “al fantasma ya deberían cobrarle alquiler”, escribieron algunos usuarios.

El fenómeno alcanzó incluso situaciones inesperadas. Durante un partido del Mundial, en la casa de su madre se cortó la luz y una silueta apareció en la penumbra. El video se difundió rápidamente y generó miles de reacciones que mezclaron miedo con humor futbolero.

La combinación de registros analógicos y digitales, sumada a la exposición en redes, convierte su experiencia personal en un fenómeno colectivo. La duda persiste: ¿son pruebas de una convivencia real con lo sobrenatural o simples coincidencias técnicas que se viralizan en tiempos de hiperconectividad?