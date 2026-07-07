Video: el desahogo de un pequeño mendocino tras el agónico triunfo de Argentina “estoy emocionado”

La Selección argentina dio vuelta un partido histórico ante Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. En Mendoza, un pequeño hincha protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada con una reacción que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La Selección argentina volvió a hacer sufrir a todo el país, pero también regaló una de esas victorias que quedan en la memoria de los hinchas. Tras remontar un 2 a 0 en contra y vencer 3 a 2 a Egipto sobre el final, el equipo de Lionel Scaloni se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026. Mientras miles de personas salieron a festejar en distintos puntos del país, en Mendoza un pequeño fanático se robó toda la atención. Su reacción, cargada de emoción y lágrimas luego del pitazo final, fue registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

El emocionante video de un niño mendocino tras la clasificación de Argentina

El encuentro fue una verdadera montaña rusa de emociones. Argentina comenzó perdiendo por dos goles, incluso Lionel Messi desperdició un penal, pero el equipo reaccionó en el tramo final y consiguió una remontada inolvidable gracias a los tantos de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández, quien marcó el gol del triunfo en tiempo de descuento.

Después del agónico desenlace, cientos de mendocinos salieron a celebrar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, aunque una escena en particular terminó conmoviendo a todos.

El protagonista fue Ciro, un pequeño hincha mendocino de 6 años que, apenas terminó el partido, rompió en llanto por la emoción. “Estoy emocionado“, alcanzó a decir entre lágrimas mientras intentaba explicar la alegría que sentía tras el sufrido triunfo de la Albiceleste.

Argentina consiguió una remontada histórica ante Egipto

El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró una clasificación épica luego de revertir un resultado que parecía muy complicado.

Egipto se había adelantado con los goles de Yasser Ibrahim y Mostafá Ziko, mientras que Cristian Romero inició la remontada con un cabezazo. Más tarde, Lionel Messi igualó el marcador y, cuando todo parecía encaminado al alargue, Enzo Fernández apareció en tiempo de descuento para sellar el 3 a 2 definitivo.

Con este resultado, la Selección argentina continúa firme en su defensa del título y ya espera conocer a su próximo rival.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Tras eliminar a Egipto, la Selección argentina enfrentará en los cuartos de final del Mundial 2026 al ganador del cruce entre Colombia y Suiza. El partido está programado para el sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en Kansas City, con el objetivo de seguir avanzando hacia una nueva semifinal mundialista.