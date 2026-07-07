La pelea definitiva: el desopilante video creado con IA de Mirtha Legrand ganándole a Tutankamón que ilusiona a la Argentina frente a Egipto

A horas del cruce decisivo de la Selección por los octavos de final del Mundial 2026, la inteligencia artificial instaló una nueva cábala. “La Chiqui” se vistió con la celeste y blanca y venció al histórico faraón. “Yo elijo creer”, celebran los hinchas.

La locura y el folclore mundialista no conocen límites ni coherencia en el universo digital argentino. En la antesala del trascendental cruce que la Selección Argentina disputará este martes 7 de julio frente a Egipto por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, una desopilante pieza audiovisual generada con inteligencia artificial irrumpió en las redes sociales y se convirtió de inmediato en el gran amuleto digital de los hinchas. ¿La protagonista del viral? Nada menos que Mirtha Legrand, batiéndose a duelo físico contra el mismísimo faraón Tutankamón.

El clip, titulado oficialmente «Esperando el martes: Mirtha vs. Tutankamón», es obra de Fer De Luca, un reconocido diseñador y creativo audiovisual que ya se había ganado el aplauso masivo en 2023 al imaginar a los integrantes de la Scaloneta en los oficios más inesperados (como Lionel Messi de plomero o el propio Lionel Scaloni como comprador de celulares usados). Esta vez, el realizador elevó la apuesta y subió al ring a la máxima diva de la televisión nacional para enfrentar la “maldición” egipcia.

Joyas como armas y un “combate” sin despeinarse

En la simulación, se puede ver a una Mirtha Legrand rejuvenecida y ataviada con los colores nacionales, logrando imponerse ante el líder egipcio mediante una serie de golpes y patadas dignos de una película de acción. El gran detalle humorístico llega en el clímax de la pelea, cuando la IA reproduce la emblemática y legendaria frase de la conductora mientras vence a su oponente: “Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan y si te ven bien, te contratan”.

El bizarro combate incluso cuenta con el “auspicio simbólico” de Leiva Joyas, un guiño que los usuarios de las plataformas no dejaron pasar, asegurando que los imponentes anillos y collares de la diva funcionaron como parte de su fortaleza para destrozar a la momia faraónica, que no logró contener su furia.

La marea albiceleste activó las cábalas: “Yo elijo creer”

La respuesta de la comunidad digital fue una auténtica marea de memes y mensajes de aliento para el equipo de Lionel Messi. “¡Aguante la Chiqui! La Chiqui vs. Cleopatra: GANA LA CHIQUI POR LEJOS” o “Ganó Mirtha y sin despeinarse”, fueron algunas de las reacciones más repetidas. Otros sumaron entre risas: “Jajaja auspicia el espacio… Leiva Joyas, y son de mi confianza” y “LA VERDADERA ARGENTINA”.

El video escaló tan rápido que fue interpretado de inmediato por el periodismo y los fanáticos como un presagio favorable para el partido de octavos de final. La reconocida periodista Claudia Seta se sumó a la ola viral compartiendo la pieza y asegurando que “el triunfo de Mirtha ante Tutankamón ilusiona a todo un país”, rematando con la frase que ya es marca registrada del hincha argentino: “No sé ustedes, pero yo elijo creer”.

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