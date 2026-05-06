¿Fantasmas o todo armado? Una mendocina asegura convivir con eventos extraños en su hogar

Una joven se volvió viral al compartir en redes sociales videos donde afirma que convive con un fuerza paranormal. Puertas que se abren solas, voces que imitan a familiares y objetos que se mueven sin explicación alimentan el debate entre quienes creen en lo paranormal y quienes sospechan de un montaje digital.

La protagonista de esta historia es Tati, una influencer mendocina que desde hace meses comparte en Instagram y TikTok registros de supuestos fenómenos paranormales en su casa. Según relata, todo comenzó tras la muerte de su abuelo en 2021, cuando empezó a notar movimientos extraños y sonidos inexplicables en distintos ambientes del hogar.

Uno de los primeros videos que difundió muestra cómo su cabello se mueve sin viento aparente mientras una figura borrosa aparece detrás suyo. Desde entonces, las publicaciones se multiplicaron y generaron miles de reproducciones y comentarios. En algunos registros se ven puertas que se abren de golpe, cajones que se deslizan solos y hasta voces que imitan a su madre, fenómeno conocido como mimic.

La viralidad del caso despertó tanto curiosidad como escepticismo. Mientras algunos usuarios aseguran que Tati podría tener sensibilidad especial y recomiendan limpiezas energéticas, otros sostienen que se trata de un montaje para ganar seguidores. El debate se instaló en Mendoza y convirtió a la joven en tendencia.

Los fenómenos documentados incluyen también sombras que cruzan habitaciones y cortinas que se mueven sin corriente de aire. En transmisiones en vivo, seguidores aseguran haber visto objetos caer sin intervención humana, lo que refuerza la sensación de misterio.

El caso no es el primero en la provincia. En Luján de Cuyo, un video viral mostró máquinas de ejercicio en una plaza moviéndose solas, bautizado como el “fantasma fit”. Estos episodios alimentan la idea de que Mendoza podría ser escenario de sucesos paranormales, aunque los especialistas advierten que la mayoría de los registros carecen de pruebas científicas.

Más allá de la veracidad, lo cierto es que la historia de Tati combina actividad paranormal y viralidad digital, dos ingredientes que garantizan impacto en redes sociales. La mezcla de miedo y humor se refleja en los comentarios: algunos usuarios dicen que no dormirían en esa casa, mientras otros bromean con que al fantasma “ya deberían cobrarle alquiler”.

En definitiva, el caso plantea la pregunta que titula esta nota: ¿fantasmas o todo armado? Lo único seguro es que la joven mendocina logró captar la atención de miles de personas y poner en discusión, con un toque de humor y misterio, la delgada línea entre lo real y lo digital.