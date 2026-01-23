Iba por Las Heras y se encontró a una insólita mascota paseando en la calle junto a un perro

El conductor grabó la rara escena y la compartió a través de sus redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Era un día tranquilo en Las Heras; muchos vecinos deciden salir a caminar o pasear en horas de la tarde debido a las altas temperaturas. Sin embargo, una mujer salió con sus perros y una insólita mascota que no pasó desapercibida y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Un conductor iba transitando por las calles del departamento de Las Heras cuando de repente vio una situación que le llamó la atención.

“Están como raros los caniches en Las Heras”, escribió junto a un video que compartió a través de las redes sociales. Es que una mujer había sacado a pasear a sus mascotas y en medio de los perros había un cerdo de gran tamaño que les seguía el ritmo.

El conductor no pudo aguantar la risa al ver a una mascota un poco fuera de lo normal pasear por el medio de la calle como si fuera un perro más. “Las Heras no lo entenderías”, acotó.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales y desataron la risa de los usuarios, donde muchos no tardaron en bromear con la situación. “Las Heras siempre triunfando no entiende que es el país de nunca jamás”, “En bs as tienen capibaras; en Las Heras están a otro nivel papá”, “Hola Cristian mire se le ha escapado el perro y está meta toreando a la gente”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.