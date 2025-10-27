Fueron a votar en Mendoza y se encontraron con una insólita escena en la calle

Durante las elecciones legislativas 2025 en Mendoza, varios votantes se toparon con situaciones inesperadas que rápidamente se volvieron virales. Desde un perro “votando” en una escuela hasta un can montado sobre un caballo en plena calle.

Las perlitas y los virales se hicieron presentes el domingo de las elecciones en Argentina. Y sin lugar a duda, los animales fueron los grandes protagonistas. Es que algunos votantes se encontraron con algunas escenas fuera de lo común, desde un perro votando, un pato suelto en una escuela y hasta uno que llegó a caballo, pero con un jinete que nadie se esperaba.

El pasado 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en todo el país y Mendoza no fue la excepción. Los comicios se realizaron con total normalidad, pero algunas escenas realmente insólitas se terminaron volviendo virales en las redes sociales.

En distintos puntos de la provincia, los mendocinos compartieron fotos y videos de situaciones fuera de lo común: desde un perro esperando en la fila para votar hasta otro que apareció montado sobre un caballo en plena calle de Tunuyán.

Video: el perro que fue a votar

Una de las imágenes más compartidas fue la de un perro sentado frente a una mesa de votación, como si estuviera aguardando su turno. “¿Cómo que no estoy? Busque bien, en la fila de la F… Firulais”, bromeó el usuario que compartió el video en TikTok. La escena rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios que destacaban el “comportamiento ejemplar” del animal.

Mendoza: iban a votar cuando vieron a un perro montando un caballo

Pero sin dudas, la postal más llamativa de la jornada electoral fue la registrada en Tunuyán, donde una vecina que se dirigía a trabajar se encontró con una escena que nadie esperaba. En una esquina del boulevard San Martín, un caballo esperaba tranquilo con un perro sentado sobre la montura, observando el movimiento de la calle como si fuera su copiloto.

La vecina grabó el momento y lo compartió en redes sociales, donde la publicación no tardó en hacerse viral. Miles de usuarios reaccionaron entre risas y ternura ante la imagen que, según muchos, “resume el espíritu mendocino”.