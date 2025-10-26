Milei ganó las Elecciones 2025 con más del 40% de los votos y en Mendoza logró 4 bancas

Con una contundente victoria, Javier Milei y La Libertad Avanza se impusieron en las Elecciones 2025 con más del 40% de los votos a nivel nacional. En Mendoza, el oficialismo alcanzó un histórico 53,7%.

El presidente Javier Milei consolidó su liderazgo político tras imponerse en las Elecciones Nacionales 2025, con más del 40% de los votos en todo el país. Con resultados favorables en las principales provincias del centro y norte argentino, La Libertad Avanza se posicionó como la fuerza dominante en casi todos los distritos. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, Neuquén, Río Negro, Chubut y San Luis, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arrojaron resultados ampliamente favorables para el oficialismo.

Guillermo Francos, Jefe de Gabinete, brindó una conferencia de prensa y aseguró que “estamos viviendo un hecho histórico”. Pasadas las 21:14, desde el Ministerio del Interior indicaron que estaban escrutadas el 92,23% de las mesas del país.

Elecciones 2025: quién ganó en Mendoza

En Mendoza, La Libertad Avanza se llevó el 53,78% de los votos con un total de 407.825. De esta manera, el partido oficialista ganó cuatro bancas por Mendoza en Diputados Nacionales. Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez y Julieta Meral irán al Congreso.

Mientras que la Fuerza Justicialista de Mendoza se quedó con el segundo lugar con el 25,30% de los votos, por lo que tendrá una banca en el Congreso nacional con Emir Félix.

Por otro lado, el Frente Verde se posicionó como la tercera fuerza más votada con el 7,89%, aproximadamente 59.869 votos, y Frente Libertario Demócrata obtuvo el 5,39%.

Festejos y reacciones en el búnker oficialista

El clima de festejo se instaló temprano en el hotel Sheraton de Mendoza, donde referentes libertarios comenzaron a celebrar antes de los resultados oficiales. El presidente provisional del Senado provincial, Martín Kerchner, fue uno de los primeros en salir ante los medios: “Estamos muy contentos. Los resultados son mucho mejores de lo que esperábamos. Es un espaldarazo a la gestión del gobernador Cornejo y un mensaje hacia toda la Argentina”.

Por su parte, Griselda Petri, candidata a legisladora provincial y hermana del ministro de Defensa, afirmó: “Mendoza se consolida como la capital nacional de la libertad. Hay un fuerte respaldo al presidente Milei y a su proyecto político”.

La vicegobernadora Hebe Casado también destacó los resultados: “Los números son muy buenos y la diferencia es clara. Es un voto de confianza a este modelo de gobierno”.

Participación electoral en Mendoza y a nivel nacional

La participación ciudadana en Mendoza alcanzó el 71,5%, superando el promedio nacional, que se ubicó en el 68,5%. En comparación, en las legislativas de 2021 había sido del 74,19% y en las presidenciales de 2023 del 68,3%.