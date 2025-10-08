Era uno de los cines más grandes de San Martín y hoy está abandonado: un mendocino entró y sorprendió a todos con el video

Un mendocino ingresó al Cine Mayo, una de las salas más emblemáticas del Este provincial, y mostró su interior después de casi tres décadas cerrado. El video se volvió viral en redes sociales y despertó la nostalgia de quienes alguna vez disfrutaron del lugar.

Durante décadas, ir al cine fue uno de los grandes rituales de los mendocinos. Entre las décadas del 60 y los 90, las calles del centro y del Este provincial se llenaban de familias y amigos que buscaban disfrutar de los estrenos en pantalla grande. Hoy, una de aquellas salas emblemáticas volvió a ser noticia: el Cine Mayo, en el departamento de San Martín, un ícono del entretenimiento que lleva casi más de 30 años en el olvido. Un mendocino mostró en las redes sociales cómo está hoy en día y las imágenes sorprendieron a miles de usuarios en las redes sociales.

El histórico edificio, ubicado en la esquina de Marconi y 25 de mayo, fue construido en los años 40 y supo ser una de las salas más importantes del Este mendocino. No solo proyectaba películas, sino que también fue escenario de recitales, obras teatrales y eventos culturales que marcaron a toda una generación. Sin embargo, con la llegada de los shoppings y las multisalas, su actividad comenzó a decaer hasta que, a comienzos de los 2000, cerró definitivamente sus puertas y nunca más su pantalla se volvió a encender.

Desde entonces, poco se sabía sobre su interior y su lo que había pasado con el edificio era todo un misterio. Hasta que recientemente, el creador de contenidos, Lichi Carrasco, decidió entrar y mostrar cómo se encuentra hoy este espacio cargado de historia.

Las imágenes muestran la entrada deteriorada, con escombros y sin las luces que alguna vez iluminaban el lugar. Ambos pisos, con sus butacas que alguna vez estuvieron llenas de gente, hoy lucen cubiertas de polvo, dañadas y en el olvido.

La sala de proyecciones aún conserva algunas cintas, unos negativos las máquinas con la que se producía la magia. “Hubo un tiempo que este cine se llenaba de risas, aplausos y sueños proyectándose en una pantalla. Hoy solo queda el eco de esas historias”, relató el mendocino.

El registro del Cine Mayo se volvió rápidamente viral en TikTok, alcanzando miles de reproducciones y comentarios. Muchos vecinos de San Martín y de otras partes de Mendoza compartieron sus recuerdos de infancia, mientras otros expresaron su deseo de que el edificio sea restaurado y vuelva a abrir sus puertas.

Este redescubrimiento reavivó la memoria de los antiguos cines mendocinos, aquellos que fueron mucho más que salas de proyección: verdaderos puntos de encuentro cultural donde se forjaron historias, amistades y emociones.