Mostró un cine abandonado en Mendoza y sorprendió a todos: mirá como está hoy “Cine City”

Un video reveló cómo se encuentra actualmente el mítico cine City de la Galería Tonsa, que en los años 60 revolucionó la pantalla mendocina con tecnología Cinerama. Butacas cubiertas de polvo, afiches intactos y un mito urbano.

El recuerdo de los antiguos cines del centro mendocino volvió a despertar nostalgia y curiosidad. Esta vez, el protagonista fue el Cine City, una sala que marcó época en la provincia y que lleva casi cuatro décadas cerrada. Un mendocino mostró en las redes sociales cómo está hoy en día y las imágenes sorprendieron a miles de usuarios.

El Cine City, ubicado en la tradicional Galería Tonsa de la Ciudad de Mendoza, fue inaugurado en la década del 60 y se destacó por ser la primera sala de la provincia en proyectar películas con la tecnología Cinerama. Además de cine, también fue escenario de recitales y obras de teatro. Sin embargo, hacia fines de los años 80 bajó sus persianas y nunca más volvió a abrir.

Como ocurrió con otros espacios culturales de la época, el avance de los shoppings y las multisalas adentro de ellos provocó que cayera en el olvido. Desde entonces, su estado interno se mantuvo como un verdadero misterio, ya que quedó detenido en el tiempo.

El creador de contenidos, Lichi Carrasco, decidió mostrar cómo se encuentra hoy el interior de la sala. El video muestra la entrada con algunos escombros, ya sin luces, ni esplendor.

Las salas y las 2.200 butacas de madera cubiertas de polvo, la boletería vidriada todavía en pie y los viejos afiches de películas como Superman IV, Volver al Futuro II y Rocky V, que aún permanecen en las carteleras, aquellas películas que muchos concurrieron a ver.

Hace tres décadas que cerró sus puertas y la pantalla no volvió a proyectar ningún film. “Nadie pudo dar destino a esta inmensa sala. Esta fue una de las primeras salas de cine de Mendoza. Actualmente, se encuentra en el olvido”, relató el mendocino mientras iba recorriendo las instalaciones.

El redescubrimiento del Cine City reavivó la memoria de los espacios culturales que marcaron a generaciones de mendocinos. Lo que alguna vez fue sinónimo de estrenos y encuentros, hoy se presenta como una postal congelada en el tiempo, que combina historia, misterio y abandono.

Las imágenes fueron compartidas a través de TikTok y rápidamente se volvieron virales. Muchos mendocinos se acordaron de viejas anécdotas, de aquellos estrenos que fueron a ver, mientras que otros apuntaron que les gustaría que sus puertas abrieran de nuevo. “¡Qué lindo sería su restauración y reapertura!! Era lindo y barato. Sería la competencia de varios cines”, “que vuelva el cine, por favor es un sueño, yo fui de chico que recuerdos”, escribieron en los comentarios.