El momento bizarro de Santiago del Moro en los Martin Fierro

El conductor de Gran Hermano vivió una situación inédita al anunciarse a sí mismo como ganador del Oro. La escena, cargada de emoción y tensión, se volvió viral en minutos y generó una catarata de reacciones en redes sociales. Entre lágrimas, frases polémicas y memes, Santiago del Moro se convirtió en el protagonista absoluto de la noche.

La edición 2025 de los Premios Martín Fierro dejó una postal que rápidamente se volvió viral: Santiago del Moro, conductor de la ceremonia, fue quien anunció su propio nombre como ganador del Martín Fierro de Oro, el máximo galardón de la televisión argentina. El hecho ocurrió en el Hotel Hilton de Puerto Madero, donde se celebró la tradicional gala organizada por APTRA. El video del momento recorrió las redes sociales en cuestión de minutos, generando una ola de memes y comentarios que oscilaron entre la sorpresa y la ironía.

Del Moro, que ya había sido premiado como Mejor Conductor Masculino por su labor en Gran Hermano, se mostró visiblemente emocionado al leer su nombre en el sobre final. “Pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días a las cinco menos cuarto de la mañana”, expresó entre lágrimas. La escena fue acompañada por un abrazo con Rodolfo Barili y una ovación de pie por parte de los presentes. Sin embargo, el hecho de que el propio conductor se anunciara como ganador generó incomodidad en algunos sectores del público y críticas en redes.

Uno de los momentos más comentados fue el cruce con Guido Kaczka, quien también competía en la terna de conducción. Del Moro lo invitó a subir al escenario y, tras compartir el premio simbólicamente, lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Esto también es tuyo… pero te vas con las manos vacías”. La expresión fue interpretada por muchos como una chicana innecesaria, y la reacción de Kaczka —visiblemente incómodo— alimentó aún más el debate en plataformas como X (ex Twitter) e Instagram.

Usuarios compartieron capturas del momento con frases como “Santiago del Moro anunciando el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro” o “Se lo ganó y se lo entregó, todo en uno”. El hashtag #MartinFierro2025 se mantuvo en tendencia durante horas, y el episodio fue replicado por medios nacionales e internacionales. En paralelo, figuras del espectáculo como Mirtha Legrand —quien recibió el premio Leyenda— y Susana Giménez también fueron protagonistas de la noche, aunque sin el mismo nivel de controversia.

Los mejores memes del Oro a Santiago del Moro

