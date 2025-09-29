Martin Fierro 2025: Los grandes ganadores de la noche y el emotivo homenaje a los que ya no están

La noche de la televisión argentina vivió su gran momento este lunes en el hotel Hilton de Puerto Madero.

La gran noche de la televisión argentina, finalmente sucedió. APTRA entregó este lunes los premios Martín Fierro en el prestigioso Hilton de Puerto Madero. Hasta allí se dieron cita las figuras de la televisión nacional para acompañar a sus colegas, para ver si recibían un premio y para emocionarse con el homenaje a los actores y actrices que este año fallecieron.

A las 17 horas, comenzó la previa anticipando los detalles de la gran noche con Pia Shaw y Sofi Martínez. Para dar paso a las 19 horas a la deslumbrante Alfombra Roja con la conducción de Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez que, en distintos puestos, recibieron a los invitados para descubrir los estilos más impactantes de la noche.

Luego, Santiago del Moro dio inicio a la esperada ceremonia que reúne a las celebridades de la televisión en una noche inolvidable

¿Quiénes ganaron en el Martín Fierro 2025?

Panelista: David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve

Musical: Planeta 9 – El Nueve

Avisos publicitarios: Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut

Cronista-movilero: Oliver Quiroz – A la tarde – América

Noticiero: Telefe

Viajes y turismo: Resto del Mundo – El Trece

Actor de Reparto: Marco Caponi (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)

Mejor programa deportivo: Copa América – Telefe

Mejor programa de gastronomía: Qué mañana! – El Nueve

Branded Content: El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe

Interés General: Susana Giménez – Telefe

