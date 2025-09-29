Martin Fierro 2025: Los grandes ganadores de la noche y el emotivo homenaje a los que ya no están

La noche de la televisión argentina vivió su gran momento este lunes en el hotel Hilton de Puerto Madero.
La gran noche de la televisión argentina, finalmente sucedió. APTRA entregó este lunes los premios Martín Fierro en el prestigioso Hilton de Puerto Madero. Hasta allí se dieron cita las figuras de la televisión nacional para acompañar a sus colegas, para ver si recibían un premio y para emocionarse con el homenaje a los actores y actrices que este año fallecieron. Así se vivió este lunes en la pantalla de El 9 Televida.
A las 17 horas, comenzó la previa anticipando los detalles de la gran noche con Pia Shaw y Sofi Martínez. Para dar paso a las 19 horas a la deslumbrante Alfombra Roja con la conducción de Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez que, en distintos puestos, recibieron a los invitados para descubrir los estilos más impactantes de la noche.
Luego, Santiago del Moro dio inicio a la esperada ceremonia que reúne a las celebridades de la televisión en una noche inolvidable
¿Quiénes ganaron en el Martín Fierro 2025?
Panelista: David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve
Musical: Planeta 9 – El Nueve
Avisos publicitarios: Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
Cronista-movilero: Oliver Quiroz – A la tarde – América
Noticiero: Telefe
Viajes y turismo: Resto del Mundo – El Trece
Ver esta publicación en Instagram
Actor de Reparto: Marco Caponi (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
Mejor programa deportivo: Copa América – Telefe
Mejor programa de gastronomía: Qué mañana! – El Nueve
Branded Content: El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe
Interés General: Susana Giménez – Telefe
Ver esta publicación en Instagram
Jurado: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe
Reality: Gran Hermano – Telefe
Ver esta publicación en Instagram
Labor periodística masculina: Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe
Magazine: DDM – América
Actriz protagonista de ficción: Isabel Macedo – Margarita – Telefe
Actriz de reparto: Julia Calvo – Margarita – Telefe
Ver esta publicación en Instagram
Revelación: Lola Abraldes – Margarita – Telefe
Director No Ficción: Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América
Autor/Guionista: Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece
Labor Humorística: Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece
El momento más emotivo, sin dudas, y que se llevó la ovación de todos los presentes fue el homenaje In Memoriam a los actores y actrices, que a lo largo de 2024 y en los primeros meses de 2025 fallecieron. Particularmente, con Alejandra Darín y Antonio Gasalla, cuando muchos no pudieron contener las lágrimas y se pararon para aplaudir de pie.