El café que reunió más de 4.000 firmas deberá dejar la plaza de Maipú

El emprendimiento Hefesto Café no logró un acuerdo con la Municipalidad de Maipú y deberá abandonar la plaza 12 de Febrero. Su creador anunció que buscará abrir su propia cafetería mientras continúa trabajando en su carrito.

El caso de Hefesto Café en Maipú generó fuerte repercusión en Mendoza luego de que su creador confirmara que deberá dejar la plaza 12 de Febrero, pese al apoyo de vecinos que impulsaron una campaña y reunieron más de 4.000 firmas para que pudiera continuar en el lugar que vio crecer a su carrito de café. La decisión se tomó tras no alcanzar un acuerdo con la Municipalidad de Maipú, en el marco de un conflicto originado por la denuncia de un comercio cercano, que planteó una presunta competencia desleal.

De un carrito a un fenómeno viral en Mendoza

El emprendimiento se había convertido en parte del paisaje habitual de la plaza. El joven detrás de Hefesto Café comenzó con un carrito de supermercado al que de a poco fue equipando y, con el paso del tiempo, logró consolidar una clientela fiel.

A medida que iba creciendo documento su proceso a través de las redes sociales donde su historia conectó con muchos mendocinos, que vieron en el proyecto un ejemplo de esfuerzo y emprendedurismo. Por eso, cuando se conoció la posibilidad de su salida, la reacción fue inmediata y entre los seguidores y vecinos del departamento se organizó una campaña de apoyo.

Según explicó el propio emprendedor, el conflicto surgió a partir del reclamo de un comercio gastronómico de la zona, que consideró que la actividad del carrito afectaba su funcionamiento.

Aunque el joven sostuvo que contaba con habilitaciones y cumplía con sus obligaciones, desde el municipio se resolvió que debía retirar su puesto como parte de una medida para descomprimir la situación.

Lejos de abandonar el proyecto, el creador de Hefesto Café confirmó que ya está trabajando en una nueva etapa: la apertura de un local propio.

Mientras tanto, continuará operando de manera provisoria hasta encontrar un espacio definitivo. En los últimos días, recorrió distintas zonas del Gran Mendoza, incluyendo Capital, Godoy Cruz y Luján, sin descartar permanecer en Maipú. “Vamos a estar acá hasta que encontremos un lugar o se dé una solución”, explicó en redes sociales, donde también agradeció el apoyo recibido.