Unos mendocinos vendían café en la plaza, los denunciaron y ahora juntan firmas para que no los saquen

El emprendimiento “Hefesto Café” podría dejar su lugar en la Plaza 12 de Febrero tras una denuncia de un comercio cercano que lo acusa de “competencia desleal”. La comunidad salió a apoyarlo con una junta de firmas y la campaña se volvió viral.

Muchos maipucinos estaban acostumbrados a ver en la plaza 12 de Febrero a un carrito de café. Es que hace bastante, Hefesto forma parte de la postal local y de la vida diaria de quienes pasan por allí cada día. Sin embargo, en los últimos días anunciaron a través de sus redes sociales que, debido a una denuncia, de un comercio cercano, deberán abandonar el lugar. El hecho se volvió tan viral que los mendocinos comenzaron a juntar firmas para que el emprendedor pueda seguir trabajando.

Emi, es un emprendedor mendocino que desde el minuto uno en el que creo “Hefesto Café” fue documentado todo el proceso a través de las redes sociales. Un día decidió montar una pequeña estructura en un carrito de supermercados y se propuso convertir ese carro en una cafetería. Pasó por distintas esquinas, de a poco lo fue equipando, se fue capacitado y nunca perdió las ganas de trabajar.

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En el último tiempo estaban ubicados en la plaza de Maipú donde logró reconocimiento entre vecinos y clientes habituales. Sin embargo, el caso tomó relevancia luego de que el propio emprendedor difundiera un video en redes sociales donde explicó que, a raíz del reclamo de un comercio cercano, se analiza su permanencia en el lugar.

Según su testimonio, el planteo se basa en que el carrito de café representaría una competencia desleal para locales gastronómicos de la zona. “Nos quieren sacar de la plaza”, expresó el joven, quien también sostuvo que cuenta con habilitaciones y cumple con sus obligaciones impositivas.

El joven indicó que intenta mantener el diálogo, aunque planteó dificultades para llegar a un acuerdo. “No soy una persona conflictiva, siempre intento buscar una forma de tener un diálogo”, señaló. Asimismo, detalló que la Municipalidad de Maipú resolvió que el joven debía retirar su puesto de café de la plaza para conciliar entre ambas partes y terminar el conflico.

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Los vecinos juntan firmas para que no lo saquen de la Plaza de Maipú

La posible salida del emprendimiento generó una fuerte reacción en la comunidad. A través de redes sociales, vecinos impulsaron una campaña para juntar firmas y apoyar a Hefesto Café, con el objetivo de que continúe funcionando en la plaza.

En el mensaje que acompaña la iniciativa, destacan el valor del proyecto como un ejemplo de trabajo independiente, esfuerzo y construcción colectiva. “Esto no es en contra de nadie, es a favor de lo que construimos entre todos”, expresaron en la petición, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.