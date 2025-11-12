Cristian Castro en Mendoza: por qué está de visita, cuánto tiempo se queda y el detalle que sorprendió a sus fans

El cantante Cristian Castro fue visto recorriendo distintos lugares de Mendoza, donde se mostró muy amable con sus fanáticos. Aunque muchos pensaron que su visita era solo por turismo, se conoció que el artista mexicano habría visitado la provincia por otras razones.

El reconocido cantante mexicano Cristian Castro volvió a captar la atención de los mendocinos tras ser visto en distintos puntos de la provincia durante los últimos días. Con su habitual simpatía, el artista saludó a quienes se le acercaron y no dudó en sacarse fotos con los fanáticos que lo reconocieron en plena calle.

Según trascendió, el hijo de Verónica Castro llegó a Mendoza el 8 de noviembre y desde entonces ha sido visto disfrutando de paseos y visitas emblemáticas. Durante el fin de semana, fue fotografiado en el Parque General San Martín, acompañado por una mujer que, de acuerdo con el programa Gossipeame, no sería Mariela Sánchez, su expareja, sino “una joven de Formosa con quien habría compartido varios encuentros”.

Ese mismo día, también visitó el Santuario Nuestra Señora de Lourdes y un café ubicado en calle Emilio Civit, donde se mostró relajado y amable con quienes lo reconocieron.

Sin embargo, su paso por Mendoza no fue solo por placer. De acuerdo con algunas fuentes, Cristian Castro asistió al Instituto Zaldivar, uno de los centros oftalmológicos más prestigiosos del país, donde se realizó un control médico ocular. El dato no sorprende: el reconocido médico oftalmólogo Roberto Zaldivar es el mismo que atiende a Susana Giménez, gran amiga de su madre.

El cantante, que se hospeda en un lujoso hotel de Guaymallén, tiene previsto permanecer en la provincia hasta el viernes 14 de noviembre, aunque su estadía podría extenderse.

Otro detalle curioso de su visita fue revelado por oyentes y seguidores, quienes aseguraron haberlo visto en una casa de música del Carril Cervantes, donde compró una guitarra, y luego en una peluquería de la zona, donde incluso posó para una foto con el estilista.

Finalmente, en una charla informal con algunos fanáticos, Cristian Castro habría deslizado su interés en mudarse a Mendoza, encantado con la tranquilidad, el paisaje y la calidez de la gente. Aunque aún no hay nada confirmado, la posibilidad de que el cantante mexicano elija la provincia como su nuevo hogar generó gran repercusión en redes sociales.