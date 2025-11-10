¿Se separó Cristian Castro y se vino a Mendoza?

Cristian Castro con fecha de casamiento en agenda, ahora en Mendoza y ¿con nueva novia?

Según la data periodística, Cristian Castro tenía nueva fecha de casamiento con Mariela Sánchez para el próximo 2 de febrero de 2026, pero ahora la información más reciente lo ubica al cantante mexicano en Mendoza y con una de sus fanáticas.

El revuelo comenzó este fin de semana cuando una conocida casa de té ubicada en calle Emilio Civit subió a sus redes una foto del artista allí disfrutando de una tarde de té. Pero la cosa quedó allí y este lunes en un programa de televisión se confirmó que el cantante se habría separado de la mujer con la que se estaba por casar.

El video difundido por Marcia Frisciotti, conocida en redes como Pochi de Gossipeame, donde se ve a Cristian Castro caminando por Mendoza en compañía de una misteriosa morocha que claramente no era Mariela Sánchez. “Cristian Castro metiéndole a la caminata en Mendoza con una morocha que no es Mariela Sánchez. Me puse a averiguar y me cuentan que es una formoseña del club de fans que estuvo en Córdoba participando de un partido de fútbol, ¡no entiendo nada! Hace tres doritos, ¿no estaba hace más de un año con su novio?”, escribió sorprendida la dueña de la cuenta de Instagram, y el tema rápidamente desembarcó en los paneles de Puro Show de El Trece, publicó Teleshow de Infobae.