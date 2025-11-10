¿Se separó Cristian Castro y se vino a Mendoza?

Cristian Castro con fecha de casamiento en agenda, ahora en Mendoza y ¿con nueva novia?
Según la data periodística, Cristian Castro tenía nueva fecha de casamiento con Mariela Sánchez para el próximo 2 de febrero de 2026, pero ahora la información más reciente lo ubica al cantante mexicano en Mendoza y con una de sus fanáticas.
El revuelo comenzó este fin de semana cuando una conocida casa de té ubicada en calle Emilio Civit subió a sus redes una foto del artista allí disfrutando de una tarde de té. Pero la cosa quedó allí y este lunes en un programa de televisión se confirmó que el cantante se habría separado de la mujer con la que se estaba por casar.
El video difundido por Marcia Frisciotti, conocida en redes como Pochi de Gossipeame, donde se ve a Cristian Castro caminando por Mendoza en compañía de una misteriosa morocha que claramente no era Mariela Sánchez. “Cristian Castro metiéndole a la caminata en Mendoza con una morocha que no es Mariela Sánchez. Me puse a averiguar y me cuentan que es una formoseña del club de fans que estuvo en Córdoba participando de un partido de fútbol, ¡no entiendo nada! Hace tres doritos, ¿no estaba hace más de un año con su novio?”, escribió sorprendida la dueña de la cuenta de Instagram, y el tema rápidamente desembarcó en los paneles de Puro Show de El Trece, publicó Teleshow de Infobae.
La sorpresa para los seguidores fue aún mayor cuando la propia Mariela, mediante un audio enviado a la periodista, reveló que la noticia la tomó completamente desprevenida. “La verdad es que no sabía nada y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Lo único que sé es que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video. A esa chica la vi en Carlos Paz, jugando con un club de fans, que siempre recibimos con cariño. Qué te puedo decir… Estoy muy triste. La chica vino acá y no sé absolutamente nada”, expresó la cordobesa. Con sus palabras, dejó en claro no solo el fin de su relación con el artista mexicano, sino también la inesperada irrupción de una nueva figura en la vida de Castro.
La misteriosa mujer, identificada como Marcela, se desempeñaría en el Ministerio de Turismo de Formosa y, además, lidera el club de fans de Castro en esa provincia, lo que facilitó su contacto y cercanía con el cantante. La coincidencia de que ambos compartieran eventos y encuentros deportivos disparó aún más las especulaciones.
De este modo, lo que parecía un romance consolidado —respaldado por la familia, los seguidores y hasta la industria musical— queda ahora en suspenso. Las imágenes y testimonios que circulan en redes sugieren que Cristian Castro, más allá de las declaraciones públicas y los planes de casamiento, habría iniciado no solo un nuevo capítulo sentimental, sino también una renovada rutina diaria.