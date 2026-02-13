“Clases personalizadas de Therians”: el insólito cartel que apareció pegado en Mendoza

Un cartel que ofrecía “clases personalizadas de Therians” apareció en las inmediaciones de un reconocido club y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Sin lugar a duda los Therians han dominado la agenda pública de Argentina en las últimas semanas, es que estos jóvenes se han convocado en diferentes ciudades para mostrar cómo se identifican. Sin embargo, en un reconocido club de Mendoza apreció un cartel que en pocas horas se volvió viral “¿queres descubrir tu animal interior?”.

El desarrollo contemporáneo del movimiento therian se remonta a la década de 1990 en Estados Unidos, cuando comenzaron a formarse comunidades en foros de internet donde usuarios compartían experiencias vinculadas a la identidad animal. Con el crecimiento de las redes sociales, estos espacios se expandieron a nivel global y encontraron nuevas vías de difusión. En pocas palabras, un Therian es una persona que se siente identificado con un animal, con su apariencia y forma de comportarse.

“¿Quieres descubrir tu animal interior?”, decía el cartel que apareció pegado en las inmediaciones del club de la UNCuyo. “Clases personalizadas de Therians. ¡Llama ya!. ¡Despierta tu animal interior!”, estaba escrito. La insólita propuesta llamó la atención y rápidamente se volvió viral.

Qué son los therians y por qué generan debate

El término proviene de teriantropía, palabra de origen griego que combina therion (animal) y anthropos (hombre). A diferencia de quienes simplemente sienten afinidad por una especie, un therian sostiene que su identidad interna no es completamente humana, sino que se vincula de manera espiritual o neurológica con un animal específico.

Especialistas y comunidades digitales remarcan que no debe confundirse con el fenómeno furry, vinculado principalmente al arte, el cosplay y la creación de personajes antropomórficos. En el caso de los therians, la identificación se presenta como parte de su identidad personal.

En redes sociales, especialmente en TikTok, se multiplicaron videos de jóvenes que imitan comportamientos asociados al animal con el que se identifican: correr, saltar o desplazarse en cuatro patas.

Un therian jugó con un perro en un parque y se volvió viral. ¿Alguno sabe si therian significa enfermo mental? Pregunto en serio. pic.twitter.com/8PxK9KUG39 — INDIGNADO (@indignadoxd) February 5, 2026

Los Therians lanzaron una convocatoria en la Plaza Independencia

En paralelo al cartel viral, comenzó a circular un flyer que anuncia la “primera juntada Therian” en Mendoza, prevista para el 20 de febrero a las 16.30 en Plaza Independencia. La convocatoria busca trasladar a un espacio físico un movimiento que hasta ahora tuvo mayor presencia en las redes sociales.