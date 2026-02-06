Qué son los Therian, las personas que se identifican con animales y que tendrán su primera juntada en Mendoza

La comunidad therian convocó a su primera juntada en la Plaza Independencia de Mendoza y el fenómeno volvió a instalarse en redes sociales. De qué se trata esta identidad vinculada a la conexión emocional con animales y por qué genera debate.

Un fenómeno que crece en redes sociales y despierta debate llegará por primera vez a un espacio público de la provincia. La comunidad therian convocó a un encuentro abierto en la Ciudad de Mendoza y generó curiosidad sobre qué implica esta forma de identificación vinculada al mundo animal.

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales una invitación dirigida a la comunidad therian de Mendoza para realizar una reunión abierta en la Plaza Independencia. La actividad está prevista para el 20 de febrero a las 16.30 y, según el afiche difundido, busca reunir a personas que se identifican con esta corriente.

El anuncio despertó interés y múltiples reacciones en plataformas digitales, donde el término “therian” viene ganando visibilidad, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Qué son los therians

El concepto therian proviene del término “therianthrope” y se utiliza para describir a personas que manifiestan una identificación emocional, simbólica, espiritual o psicológica con uno o más animales. Desde la propia comunidad explican que no se trata de la creencia de ser físicamente un animal, sino de una forma de autopercepción interna que puede influir en la manera de expresarse o vincularse con el entorno.

El fenómeno tomó notoriedad a partir de videos viralizados en TikTok y otras redes sociales, donde se observa a jóvenes imitando conductas animales, desplazándose en cuatro patas o utilizando máscaras y accesorios como colas. Estas expresiones forman parte de la identidad que cada persona construye dentro del movimiento.

hoy me enteré lo que es un therian pic.twitter.com/ipviRaAxlF — cartonero (@flanchota) February 1, 2026

El origen del movimiento therian

El desarrollo contemporáneo del movimiento therian se remonta a la década de 1990 en Estados Unidos, cuando comenzaron a formarse comunidades en foros de internet donde usuarios compartían experiencias vinculadas a la identidad animal. Con el crecimiento de las redes sociales, estos espacios se expandieron a nivel global y encontraron nuevas vías de difusión.

Actualmente no existe una organización central ni una definición única. El término engloba experiencias diversas y cada persona puede vivir esta identificación de manera distinta.

Un therian jugó con un perro en un parque y se volvió viral. ¿Alguno sabe si therian significa enfermo mental? Pregunto en serio. pic.twitter.com/8PxK9KUG39 — INDIGNADO (@indignadoxd) February 5, 2026

Desde el ámbito profesional, psicólogos y especialistas en salud mental señalan que la identificación therian debe analizarse de manera individual. En términos generales, explican que no constituye un diagnóstico clínico ni una patología en sí misma.

No obstante, advierten que, en algunos casos, puede estar asociada a procesos emocionales complejos o a dificultades en la integración social. Por eso recomiendan acompañamiento profesional cuando la vivencia de la identidad genera malestar o conflicto.